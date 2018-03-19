Возлюбленная трагически погибшего Егора Клинаева проводит время с 27-летним красавцем 

В сентябре прошлого года звезда «Физрука» Егор Клинаев остановился на обочине дороги, чтобы помочь пострадавшим в массовом ДТП. Однако водитель мимо проезжающей машины не заметил его и сбил. Из-за полученных травм молодой актер скончался еще до приезда врачей. Известно, что возлюбленной 18-летнего парня была его партнерша по сериалу «Улица» Ольга Баранова, которую знакомые называют Лелей.
Недавно завершился показ этого сериала, и герой Егора также погиб в ДТП. Избранница актера долгое время не могла смириться с его гибелью. Сейчас она готовится к поступлению в вуз, принимает участие в съемках и успевает крутить романы. Недавно появились слухи, что Леля встречается с 24-летним белорусским актером Владимиром Хацкевичем, который играет в сериале парня по кличке Кабан. Так как они публикуют много совместных фото и видео, поклонники предположили, что у них романтические отношения. Однако журналисты выяснили, что у молодого человека есть девушка Любовь Иванова, а актриса встречается с другим молодым человеком.
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По некоторой информации, Баранова проводит время со своим коллегой 27-летним режиссером Юрием Николаенко. Разница в возрасте в десять лет не мешает влюбленным строить отношения, сообщает EG.ru. В «Улице» он играет полицейского, который встречается с разными девушками из-за безответной любви. Недавно на странице актрисы в соцсети появилось много фото и видео, на которых она радостно улыбается в объятиях красавца Юрия. Однако пока сами актеры официально не объявляли о том, что они пара.
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