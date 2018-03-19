Премьеры недели: 5 новых сериалов с 19 по 25 марта 

На этой неделе у нас целых пять новинок, которые стоит внести в расписание.
Криптон / Krypton
Дата премьеры: 21 марта
Канал: SyFy, США В ролях: Камерон Каффе, Джорджина Кэмпбелл, Йен МакЭлхинни, Эллиот Кауэн, Блейк Ритсон
О чем: сериал описывает события, происходившие на родной планете мальчика с необычными способностями, которому в будущем суждено было стать Суперменом. Действие разворачивается за несколько десятилетий до гибели планеты. Дед Супермена, всю жизнь веривший в равенство всех жителей планеты Криптон, решает вести непримиримую борьбу с беспорядками и очистить славное имя Элов.
Кому смотреть: поклонникам легендарного супергероя и другим любителям фантастики.
Пожарная часть 19 / Station 19 Дата премьеры: 22 марта
Канал: ABC, США В ролях: Джейсон Джордж, Грэй Дэймон, Альберто Фрезза, Барретт Досс, Даниэль Савре
О чем: спин-офф «Анатомии страсти» рассказывает о непростой работе и запутанных отношениях сотрудников пожарной станции № 19, которые ежедневно бросают вызов опасностям, спасают человеческие жизни, решают чужие проблемы и пытаются разобраться с собственными.
Кому смотреть: фанатам популярной медицинской драмы и любителям шоу-процедуралов.
Механизм / O Mecanismo
Дата премьеры: 23 марта
Канал: Netflix, Бразилия В ролях: Селтон Мелу, Энрике Диас, Сюзанна Рибейро, Ли Тэйлор, Антонио Сабойа
О чем: группа следователей работает над раскрытием крупнейшей коррупционной схемы в истории. Однако это расследование будет иметь последствия для всех, кто к нему причастен, — в том числе для тех, кто находится на стороне закона.
Кому смотреть: поклонникам криминальных драм.
Барри / Barry
Дата премьеры: 24 марта
Канал: HBO, США В ролях: Билл Хейдер, Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Гленн Флешлер
О чем: одинокий и разочарованный бывший морской пехотинец Барри работает наемным убийцей за весьма скромную плату. Однажды по долгу службы он едет в Лос-Анджелес, где знакомится с группой молодых актеров. Их яркая бурлящая жизнь производит на него неизгладимое впечатление, и киллер решает завязать с прошлым, чтобы стать актером.
Кому смотреть: любителям хорошего юмора и поклонникам комедийного жанра.
Доверие / Trust
Дата премьеры: 25 марта
Канал: FX, США, Великобритания В ролях: Дональд Сазерленд, Харрис Дикинсон, Хилари Суэнк, Брендан Фрейзер, Майкл Эспер
О чем: в 1973 году в Риме похитили внука одного из богатейших людей мира Жана Поля Гетти. Похитители требовали много денег — 17 миллионов долларов, но оказалось, что никому, кроме его бедной матери, молодой человек не нужен.
Кому смотреть: поклонникам творчества Дэнни Бойла и любителям биографических экранизаций.