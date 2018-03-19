Почему с «барнаульского Арбата» убрали скульптуру Деда Медведа?

А почему на привычном месте на барнаульском Арбате нет скульптуры Деда Медведа? За что городской талисман сняли?

Пресс-служба барнаульской администрации сообщила, что скульптура отправлена на реставрацию: туристический символ города за неполный год стояния на Мало-Тобольской заржавел. Городские власти объясняют это… большой популярностью Деда Медведа среди горожан и гостей краевой столицы, дескать, каждый прохожий стремится погладить металлического зверя в надежде обрести богатство. По словам заведующей отделом туризма администрации Барнаула Татьяны Сибиркиной, в результате покрытие скульптуры истончилось, и появилась угроза коррозии. Теперь же медведь будет очищен и покрыт новым, более прочным материалом. Причём, турсимвол города изменит и свой цвет — станет более похож на цвет лесного бурого зверя. Реставрировать скульптуру за свой счёт будет её изготовитель — Дмитрий Хайлук, а вернётся она на свое место предположительно в конце марта.