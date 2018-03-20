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В библиотеке на 8-й Текстильщиков научат мастерить кукол
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В библиотеке на 8-й Текстильщиков научат мастерить кукол 

Управа района Текстильщики 10 часов назад
Фото: Управа района Текстильщики
Творческое занятие «Сделаем сами своими руками» по изготовлению кукол состоится 24 марта в библиотеке № 128, которая находится на 8-й улице Текстильщиков.
Как рассказала заведующая библиотекой Галина Мещерякова, вход на мастер-класс свободный.
— Созданная с любовью, самодельная куколка станет прекрасным подарком близкому человеку или просто приятным воспоминанием о замечательном субботнем дне, проведенном в библиотеке, — заявила Галина Мещерякова.
По ее словам, занятие приурочено к Международному дню кукольника. Начало в 13.00.
Напомним, что библиотека № 128 находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 14. (мю)
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