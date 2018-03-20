В библиотеке на 8-й Текстильщиков научат мастерить кукол

Творческое занятие «Сделаем сами своими руками» по изготовлению кукол состоится 24 марта в библиотеке № 128, которая находится на 8-й улице Текстильщиков.

Как рассказала заведующая библиотекой Галина Мещерякова, вход на мастер-класс свободный.

— Созданная с любовью, самодельная куколка станет прекрасным подарком близкому человеку или просто приятным воспоминанием о замечательном субботнем дне, проведенном в библиотеке, — заявила Галина Мещерякова.

По ее словам, занятие приурочено к Международному дню кукольника. Начало в 13.00.

Напомним, что библиотека № 128 находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 14. (мю)