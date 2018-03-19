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Знакомьтесь, арт-дуэт Bojemoi — авторы остроумных и концептуальных коллажей для Мариинки и «Собака.ru»
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Знакомьтесь, арт-дуэт Bojemoi — авторы остроумных и концептуальных коллажей для Мариинки и «Собака.ru» 

Собака 15 часов назад
Фото: Собака
Увидев в Мариинском театре небывалые занавесы к балетам Прокофьева, мы тут же телеграфировали арт-дуэту Bojemoi. С тех пор авторы издания «Батенька, да вы трансформер» Анастасия Травкина и Сергей Жданов сделали для нас не один шедевральный коллаж и рассказали, каково это — работать под одним брендом на двоих.
Идея Bojemoi появилась десять лет назад. Оказалось, вместе заниматься творчеством еще интереснее, чем в одиночку: оно становится диалогом, в котором один «шифрует» сообщение с помощью культурного кода, другой его разгадывает и отвечает также. В таком диалоге появляется невидимый третий участник. Его можно назвать «культурой», «идеей» или «духом».
Мы работаем под одним именем на двоих, никто не присваивает себе авторство идей или решений. Наше общее имя отражает идею об универсальном начале: оно само творит и само же созерцает свое творение. Когда люди реагируют возгласом «боже мой!» на что-то удивительное, они отмечают столкновение с этой субстанцией.
Нам нравятся почти все виды искусства. Мы занимались живописью, графикой, фотографией, мейкапом, иллюстрацией для журналов и газет, делали декорации и придумывали костюмы для балета, а сейчас увлеклись анимацией. Наша следующая большая цель — справиться с кино­медиумом. Тем более что мы не просто синефилы, а знакомы с практикой: писали и редактировали сценарии, рисовали раскадровки и работали на съемочной площадке.
Bojemoi — интернациональная группа. И хотя у одного из нас русское, а у другого украинское гражданство, оба мы чувствуем себя гражданами мира, а не конкретной страны и идентифицируем себя с мировой культурой, а не с определенной нацией.
«Борода Толстого» — один из наших любимых проектов. Полтора года мы каждый день выкладывали в Сеть два коллажа: портрет Льва Толстого и плакат с его сентенциями. За время проекта мы сделали больше 1000 картинок, прочесали 90 томов его сочинений, написали о лучших опусах несколько текстов и создали капсульную коллекцию футболок с питерским магазином Freelabel (их можно купить в Новой Голландии).
Политика, экономика и история — тоже источники нашего вдохновения. Мы внимательно следим за всем, что происходит в мире, а хорошие выступления политиков считаем образцами перформанса, который называем «политическим стендапом». Также мы очень ценим остроумных интерпретаторов современных процессов. Наши любимцы в жанре «политического ситдауна» — язвительный бес Александр Невзоров, пылкий детектив Алексей Венедиктов и усталый мудрец Ноам Хомский.
Микеланджело научил нас суровости; Сальвадор Дали — искусству создания личности; Дэвид Линч — методу ловли идей; Пикассо — трудолюбию; Уильям Берроуз — культурному воровству; Фрэнсис Бэкон — не бояться показывать безобразное; Анри Матисс — любить розовый; Александр Родченко и русский авангард — композиции; Тристан Тцара и европейский авангард — иронии; Ингмар Бергман — вниманию к лицу; Будда показал, что это все неважно; Дон Хуан — как с этим жить.
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