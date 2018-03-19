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В Гонконге женщина задушила шестилетнего внука в отеле для свиданий
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В Гонконге женщина задушила шестилетнего внука в отеле для свиданий 

Newsru.com 15 часов назад
Фото: Newsru.com
Полиция Гонконга арестовала женщину, подозреваемую в убийстве малолетнего внука. Преступление было совершено в гостинице, где обычно останавливаются любовники.
Шестилетнего мальчика госпитализировали в состоянии комы 18 марта после полуночи из «отеля любви», расположенного в районе Ваньчай на Локхарт-роуд. На шее пострадавшего были найдены следы удушения. Предположительно, бабушка мальчика душила его лямкой от рюкзака. Спасти первоклассника не удалось. В 02:28 он скончался, пишет
The South China Morning Post
52-летняя подозреваемая возила внука на экскурсию по Гонконгу. Утомившись, женщина сняла комнату в отеле для свиданий.
Известно, что погибший мальчик жил с матерью-одиночкой, которая была вынуждена много работать. А воспитанием малыша в основном занималась бабушка.
Предположительно, у мальчика был синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это неврологическо-поведенческое расстройство развития, при котором ребенок импульсивен и хуже концентрирует внимание. Бабушка мальчика страдала от депрессии и проходила курс лечения в одной из клиник.
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