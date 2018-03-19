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Юные уральцы окунулись в «Мир удивительных открытий»
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Юные уральцы окунулись в «Мир удивительных открытий» 

Уралинформбюро 15 часов назад
Фото: Уралинформбюро
По инициативе "ВСМПО-Ависмы".
В корпорации «ВСМПО-Ависма» завершился юбилейный — десятый конкурс детского творчества «Давай раскрасим вместе мир». Его темой стал «Мир удивительных открытий».
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе корпорации, стать его участником мог любой житель Березников и Верхней Салды в возрасте от 3 до 17 лет.
Первым этапом был заочный интеллектуальный тур для школьников, в ходе которого предлагалось ответить на тестовые задания. Набравшие 10 проходных баллов и дошколята допускались к участию в региональном конкурсе творческих работ. После чего подростков ждала квест-игра, во время которой они варили зелья, а также посетили уроки левитации и трансфигурации.
Выбрать победителей было крайне сложно. Все работы оказались оригинальными и настолько интересными, что члены жюри не удержались и на практике опробовали несколько «детских» экспериментов.
"Самый высокий балл я поставил за работу, где нет изобретений и открытий сделанных человечеством в разные времена, а есть совет: оглянуться вокруг, посмотреть на свое собственное отражение в зеркале и ответить на вопрос «Кто я? Какой я?». Ребенок предложил каждый день делать новое открытие в себе!" — поделился директор по управлению персоналом корпорации «ВСМПО-Ависма» Владимир Карагодин.
Победителями конкурса среди юных салдинцев стали Алиса Шумейко (5 лет), София Цыпленкова (6 лет), Виктория Гуреева (10 лет), Мария Колмакова (11 лет), Елизавета Спажева (14 лет) и Александр Воронцов (17 лет).
В Березниках дипломы получат Ульяна Гайдук (6 лет), Илларион Горпенченко (9 лет), Елизавета Акинфиева (10 лет), Арина Щербакова (12 лет), Алексей Волков (13 лет) и Алина Белых (15 лет).
Победители конкурса 11-17 лет во время летних каникул отправятся в Европу. Их младшие «коллеги», а также лауреаты и призеры получат ценные призы. Победители интеллектуального тура будут награждены экскурсионной поездкой.
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