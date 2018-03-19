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«Поймем, что с рукой — будем разбираться с больницей»: отец парня со швом Франкенштейна рассказал о тратах на лечение
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«Поймем, что с рукой — будем разбираться с больницей»: отец парня со швом Франкенштейна рассказал о тратах на лечение 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
Москвич Иван, на руке которого после лечения в элитной клинике появился шов в стиле Франкенштейна, до сих пор не может пошевелить кистью. Операция, изуродовавшая его тело, была почти месяц назад, однако семье молодого человека так и не удалось продвинуться в лечении.
Отец парня рассказал телеканалу «360», что шов Ивана посмотрели уже несколько специалистов из различных клиник.
До сих пор кисть не восстанавливается, плохо работает. Ходим по врачам, тратим кучу денег. Врачи через пару месяцев скажут: живой нерв или умер, почему кисть не функционирует
— Роман, отец Ивана.
По словам мужчины,
19-летний
сейчас молодой человек продолжает учиться и переживает, что кисть на правой руке так и не восстановится.
Семья пострадавшего пока не обращалась к врачу, который зашил рану так, что она начала гноиться. Однако, когда отец и сын получат заключения врачей, они намерены разобраться с клиникой, где до сих пор принимают пациентов.
Когда поймем что с рукой, когда получим все заключения на руки, будем разбираться с этой больницей
— отец пострадавшего.
В учреждении, где врачи делают странные швы, Иван находился три дня. За это время он заплатил врачам 20 тысяч рублей. В больницу парень попал с переломом плечевой кости.
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