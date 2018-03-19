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В Липецке закроют на капремонт ДК «Сокол»
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В Липецке закроют на капремонт ДК «Сокол» 

АиФ 15 часов назад
Фото: АиФ
Во Дворце культуры «Сокол» начался капитальный ремонт, сообщила пресс-служба мэрии Липецка.
На реконструкцию здания, построенного в 1951 году, из городской казны выделили 30 млн рублей. За эти деньги планируется сделать стяжку трещин на фасаде, укрепить арматуры колон, отремонтировать ступени, сделать отмостку для защиты фундамента от дождевых вод.
В 2017 году специалисты провели геологические, инженерные исследования грунта и фундамента. Согласно их заключению, в ремонте нуждается именно фасад здания, тогда как в фундаменте нет даже трещин.
Напомним, в ДК «Сокол» располагаются 24 творческих коллектива численностью более 800 человек. Здесь также находится Липецкий драматический театр.
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