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В Алтайском крае планируют создать педиатрический кластер?
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В Алтайском крае планируют создать педиатрический кластер? 

АиФ — Алтай 15 часов назад
Слышал, что планируется какой-то педиатрический кластер. Может, вместо того, чтобы новые здания строить, разумнее отремонтировать да переоснастить старые медицинские учреждения?
Создание педиатрического кластера не будет связано с новым строительством. Его планируют создать на базе Алтайской краевой клинической детской больницы, Перинатального центра (клинического) Алтайского края и детской горбольницы №2 в Барнауле. «Очень удачная география этих трёх крупных медучреждений. Задача — не механически их слить, а найти такие организационные модели, которые позволят более эффективно использовать их материальную базу и, самое главное, профессиональные коллективы, повысить отдачу от этой площадки. Мы будем также параллельно оснащать новый центр детского здоровья суперсовременным оборудованием и внедрять на этой площадке новые технологии», — заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин. Кстати, краевая клиническая детская больница уже прошла модернизацию. Только на ремонтные работы было выделено 50 миллионов рублей и около 200 миллионов рублей было выделено на переоборудование.
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