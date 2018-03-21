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Кристина Орбакайте и Владимир Винокур стали народными артистами КБР
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Кристина Орбакайте и Владимир Винокур стали народными артистами КБР 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Указ об этом опубликован на сайте главы КБР.
Как следует из документа, художественному руководителю театра пародий Владимиру Винокуру и актрисе и певице Кристине Орбакайте почётное звание «Народный артист Кабардино-Балкарской Республики» присвоено за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ подписан 19 марта главой республики Юрием Коковым.
СМИ сообщают, что 18 марта Винокур находился в Нальчике и даже голосовал на одном из избирательных участков республиканской столицы, а Орбакайте побывала там с концертом днём позже.
Ранее мы писали о том, что в день выборов в Кабардино-Балкарию приезжала ещё одна знаменитость — Дима Билан, он голосовал в своём родном городе Майском.
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