Кристина Орбакайте и Владимир Винокур стали народными артистами КБР

Указ об этом опубликован на сайте главы КБР.

Как следует из документа, художественному руководителю театра пародий Владимиру Винокуру и актрисе и певице Кристине Орбакайте почётное звание «Народный артист Кабардино-Балкарской Республики» присвоено за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ подписан 19 марта главой республики Юрием Коковым.

СМИ сообщают, что 18 марта Винокур находился в Нальчике и даже голосовал на одном из избирательных участков республиканской столицы, а Орбакайте побывала там с концертом днём позже.