В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль школьного видео

В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль школьного видеоВ целях развития творческих способностей детей в сфере видеотворчества и поощрения талантливых школьников телерадиохолдинг «Optimedia» организовал конкурс школьного видео.

В рамках конкурса нижегородские школьники, а также коллективы школьных видеостудий могут прислать свои видеоработы на конкурс. К участию в фестивале приглашаются: — авторы или группы авторов школьного возраста (до 18 лет), создающие собственные проекты и видеоработы — жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области; — школьные студии телевидения и другие школьные творческие объединения, создающие детскую видеопродукцию, из Нижнего Новгорода и Нижегородской области; — жюри, в которое входят профессиональные журналисты, режиссеры, операторы, представители администрации, представители спонсоров, педагоги и психологи; — детское жюри, в которое входят юные журналисты из числа победителей Нижегородского фестиваля школьного видео прошлых лет, а также победители общероссийских и международных журналистских фестивалей и конкурсов; — почетные гости Фестиваля — детские творческие коллективы, танцевальные, вокальные студии, победители различных творческих конкурсов. Работы будут транслироваться в детской программе «Один дома» на телеканале «Домашний» по субботам в 18.00., а также на телеканалах «Че» и «ТНТ-4». Лучшие ролики будут номинированы на победу в V Нижегородском фестивале школьного видео, который пройдет 30 мая 2018 года в театре «ВЕРА»; победители будут награждены памятными призами и ценными подарками. Номинации: 1. Лучший социальный ролик

Работы на актуальные, социально значимые темы, связанные с пропагандой нравственных ценностей (здоровый образ жизни, патриотизм, забота о старших и младших, хорошее отношение к животным, экология, антинаркотическая и антиалкогольная пропаганда, ролики против насилия и драк, за соблюдение чистоты и порядка и т.п.), рассказ о событиях общероссийского или даже мирового масштаба через жизнь свой школы.

2. Лучший информационный ролик/сюжет/репортаж

Работы в информационном жанре, освещающие жизнь школы и ее учеников, а также другие значимые для ребят темы и события.

3. Лучший фильм

Игровой, документальный или анимационный фильм на школьную тему, а также на лругие темы, волнующие ребят и подростков.

4. Лучший развлекательный ролик

Ролик, снятый в развлекательном жанре (сюжет, игра, щоу, клип, влог, зарисовка), касающийся развлечений, отдыха, рассказывающий о веселых внеклассных мероприятиях, о смешных случаях, об экскурсиях в стенах школы или за ее пределами.

5. Приз детского жюри

Самая лучшая, яркая, запоминающаяся по мнению детского жюри видеоработа любого жанра и на любую тему.

10. Гран-при фестиваля

Самая лучшая, яркая, запоминающаяся по мнению основного жюри видеоработа любого жанра и на любую тему.

Ролики присылать по адресу: oddoma@mail.ru #одиндомаТВ