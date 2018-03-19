Венера Юмаева поздравила женщин с праздником

В ЦКС «Измайлово» состоялся праздничный концерт, на котором присутствовали руководители и жители района, представители общественных организаций.

В канун 8 Марта в Центре культуры и спорта состоялся концерт. Среди зрителей в этот день были активисты района Измайлово и представители общественных организаций, а также глава управы района Измайлово Венера Юмаева и замглавы управы по работе с населением Сергей Кузьмичев.

Перед началом концерта глава управы вместе с руководителем ЦКС «Измайлово» Екатериной Прудниковой поздравила москвичек с праздником и пожелала всем присутствующим весеннего настроения и счастья.

В концерте приняли участие лучшие коллективы Центра: Шоу Ревю «Степ Хаус», Шоу балет «Туфли», студия «Серебрянка» и другие артисты. Концертные номера были один ярче другого. Многие номера были эксклюзивны и неожиданны для зрителей. На протяжении всего концерта зрители поддерживали исполнителей бурными аплодисментами, танцевали и пели вместе с ними.

После праздничного шоу зрители поблагодарили артистов и еще раз поздравили всех женщин с наступающим праздником.