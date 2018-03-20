Ещё
Фильм «Очень раздраженный Сяо Ло» покажут в культурном центре на улице Правды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильм «Очень раздраженный Сяо Ло» покажут в культурном центре на улице Правды 

Управа района Савеловский города Москвы 9 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Картина повествует о молодом человеке, который пришел на свадьбу к бывшей однокурснице — объекту своего обожания, — и случайно попал в прошлое. Об этом сообщили в администрации ККЦ.
— В новой реальности Сяо Ло получает девушку своей мечты и становится рок-звездой. Наконец он успешен. Но вместе с тем, приходит понимание, что прежняя чистота и радость жизни утеряны, — рассказал о сюжете один из организаторов показа.
Начало в 19.00. Необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются по адресу moskvaccc@gmail.com.
Китайский культурный центр расположен по адресу ул. Правды, д. 1, стр. 1. Для прохода в зал необходимо иметь при себе удостоверение личности. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
О любимых героях Сергея Михалкова расскажут юным читателям библиотеки на Вятской Фильм «Егорка» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова В библиотеке на 1-й Хуторской школьникам рассказали, как с пользой проводить свободное время
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Что смотреть в кино с 22 марта
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение