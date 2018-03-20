Фильм «Очень раздраженный Сяо Ло» покажут в культурном центре на улице Правды

Картина повествует о молодом человеке, который пришел на свадьбу к бывшей однокурснице — объекту своего обожания, — и случайно попал в прошлое. Об этом сообщили в администрации ККЦ.

— В новой реальности Сяо Ло получает девушку своей мечты и становится рок-звездой. Наконец он успешен. Но вместе с тем, приходит понимание, что прежняя чистота и радость жизни утеряны, — рассказал о сюжете один из организаторов показа.

Начало в 19.00. Необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются по адресу moskvaccc@gmail.com.

Китайский культурный центр расположен по адресу ул. Правды, д. 1, стр. 1. Для прохода в зал необходимо иметь при себе удостоверение личности. (мю)