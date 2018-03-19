«Социальный вывих»: 11 историй о том, как жить с отклонениями

C 20 марта по 27 марта 2018 года в Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова (галерея «Тоннель») пройдет выставка молодой художницы Кариповой Лейлы.

Карипова Лейла — победитель конкурса молодежных проектов в рамках Всероссийского молодежного форума «Таврида» в 2017 года. Ее проект «Социальный вывих» объединил 11 больших фотопортретов молодых людей с отклонениями в развитии и фильм, в котором герои в рамках интервью рассказывают о себе, жизни в социальной среде, о воспитании и как большие города влияют на формирование отношения к людям с особенностями в развитии.

В Конституции любой страны заложен пункт против дискриминации, в Российской Конституции в 19 статье указывается, что запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Однако в конституции не затрагивается такой вид дискриминации, как дискриминация по внешнему виду.

Видео: YouTube/Лейла Карипова

"Социальный вывих" — термин, введенный выдающимся психологом, создателем культурно-исторической теории Л. В. Выготским, который считал, что дефективность есть понятие социальное: «Если психологически телесный недостаток означает „социальный вывих“, то поведение общества похоже на попытку вправить его в жизнь, как вправляют вывихнутый и больной орган. В наших руках сделать так, чтобы никто не назывался дефективным».

Проект представляет портреты молодых людей, которые в детском и подростковом возрасте столкнулись с агрессивной общественной реакцией, повлиявшей на их социальную адаптацию. В проекте поднимается тема дискриминации, лояльного отношения к людям с психическими и физическими особенностями, показывается, как герои проекта справляются со своими жизненными проблемами, вырабатывают стойкость и закаляют характер.

Время работы выставки: 10:00–17:00 (выходные: суббота и воскресенье). Вход свободный. Страница выставочного отдела на официальном сайте доступна по ссылке.