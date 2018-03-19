Донди-Юрт под открытым небом. Как житель Чечни создал уникальный этномузей

По прозвищу Богатырь

Собирать экспонаты для своего будущего музея Адам начал ещё подростком. Тогда его называли Донди.

— Я родился слабым и часто болел, — рассказывает Адам. — А у нашего народа есть поверие: если ребёнку дать новое имя, имя сильного человека, то и он станет сильным. И бабушка назвала меня Донди. Это народный герой, богатырь, похожий на русского Илью Муромца.

Бабушкина хитрость сработала. В 16 лет Адам стал мастером спорта по вольной борьбе, членом сборной СССР. В 18 — его пригласили в СКА, а потом и в ЦСКА. Но спортивная карьера чуть не сделала инвалидом. Однажды после неудачного броска его парализовало. Семь месяцев борец пролежал без движения. И только сила духа помогла ему снова подняться и вернуться в нормальную жизнь.

Тогда перед перспективным спортсменом были открыты любые двери. Он выбрал Высшую школу МВД . Отучившись, вернулся домой, пошёл работать в уголовный розыск. Когда республика стала превращаться в Ичкерию, цели и задачи милиции вошли в противоречие с убеждениями Адама.

Он уехал в Москву, стал одним из телохранителей знаменитой Джуны. Но оставаться в столице надолго не планировал. Все деньги, которые получал, направлял на осуществление своей мечты, создание Города Солнца.

Время собирать камни

Сегодня Донди-Юрт занимает около гектара. На его территории руками Адама и его помощников выстроены башни, сакли, навесы, колодцы. Внутри — старинная утварь, воссоздающая быт чеченского народа в разные эпохи.

— Наши предки, которые жили высоко в горах, стоили трёхэтажные жилые башни. На первом уровне держали скот. Животные своим дыханием согревали помещения, в том числе и этажом выше, — там жили хозяева. Третий уровень всегда был готов к приезду гостей, — рассказывает Адам.

Керамическая посуда, музыкальные инструменты, украшения, оружие, чеканка — от обилия и разнообразия экспонатов разбегаются глаза. А снаружи — настоящий сад камней с историей. Памятники природы юрского периода, окаменелые обитатели древнего моря — моллюски, осьминоги, устрицы, ежи и звёзды.

Всего камней в музее — 1700. И каждый попал сюда благодаря Адаму.

Родные были не в восторге от того, что юноша ищет в горах камни и приносит их домой. Но воспрепятствовать этой страсти не смогли. А она со временем только усиливалась.

— Когда я ездил на спортивные соревнования в другие города, обязательно шёл в краеведческий музей. Друзья — по магазинам, в кино, а я — в музей, — с улыбкой вспоминает Адам. — И глядя на исторические экспозиции, я мечтал когда-нибудь всем показать историю и моего народа.

Примерно в те же годы будущий создатель этнографического комплекса прочитал «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, философа, который провёл в неволе 27 лет. И тоже загорелся желанием когда-нибудь построить свой Город Солнца.

Спустя много лет эта мечта осуществилась. Даже когда вокруг была война, Адам продолжал собирать артефакты. Спасать историю, чтобы потом с помощью этих предметов рассказать её новым поколениям.

В Донди-Юрте есть даже ворота Грозного. Они были построены в XIX веке генералом Ермоловым и разрушены в ходе боёв в 1995 году. Но Адам посчитал необходимым спасти то, что осталось. Фрагменты ворот, которые «видели» Пушкина, Лермонтова, Толстого, он восстановил в виде арки в своём городе солнца.

Остров сокровищ

Но самая ценная коллекция — древние находки. Окаменелые останки ископаемых животных. Бедренная кость и сустав тираннозавра, зуб и бивень мамонта, желток яйца неизвестной птицы, найденный в сердцевине одного из камней.

По оценкам специалистов, которые нередко наведываются в Донди-Юрт, возраст самой древней находки — 65 миллионов лет, юрский период. Есть экспонаты кобанской культуры — украшения, посуда.

Конечно, в музеях мира можно увидеть много похожего. Но здесь, в Урус-Мартане, их можно и потрогать — прикоснуться к истории в прямом смысле.

— Осознавать, что этими кувшинами пользовались люди, которые жили на этой территории много тысяч лет назад, необыкновенно, — говорит Адам, перебирая экспонаты на полке с глиняной посудой. — Я всегда представляю, как они мастерили эти изделия, как пользовались ими — пили из этих кувшинов, ели из этих мисок. И сердце радостно замирает. Я счастлив, что мне удалось всё это собрать и сделать доступным каждому.

Каждая вещь — какой-то срез истории, традиций. Вот на стене висят черкески — одна из них красная.

— Её надевали, когда отправлялись на войну, чтобы, если ранят, враг не увидел кровь на одежде, — поясняет Адам. — А это — кухонная утварь. Раньше взрослые и дети ели из одной чаши, считалось, что это укрепляло семьи.

У Адама тоже есть семья — дети, внуки. Но по-настоящему дома он чувствует себя только в Донди-Юрте. Четыре года жил в башне, потом ещё три — в сакле. Всего на территории музея девять башен, три сакли и пять склепов.

— Бывает, приеду из города уставший, приду сюда и сразу лучше себя чувствую, смотрю на свои камни и отдыхаю, они как будто питают меня энергией, — признаётся создатель музея. — Люблю здесь в тишине читать и размышлять.

Для гостей музея Адам проводит экскурсии и параллельно продолжает собирать камни. Недавно в Донди-Юрт доставили очередной экспонат — огромный валун, найденный в Харачое, где снимали фильм с участием Сатуева.

Время от времени поступают предложения о продаже отдельных экспонатов и музея в целом.

— Как-то предложили 100 миллионов рублей за Донди-Юрт. Но я лучше буду голодать, чем продам его, — качает головой Адам. — Это моя жизнь…