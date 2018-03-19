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Агент Купер из «Твин Пикс» снимется в криминальной драме об Аль Капоне
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Агент Купер из «Твин Пикс» снимется в криминальной драме об Аль Капоне 

Ревизор.ru 12 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Новая картина рассказывает о последних годах жизни одного из самых знаменитых гангстеров американской истории Аль Капоне. В 30-х гг ХХ века Капоне попадает в тюрьму за неуплату налогов. После заключения Капоне выходит смертельнобольным, на фоне сифилиса у него появляется деменция (приобретённое слабоумие). Гангстер осознает, что окончательно потерял влияние в криминальных кругах и пытается привыкнуть к новой жизни. Скончался Аль Капоне 25 января 1947-го в возрасте 48 лет. Главную роль в картине исполнит знаменитый голливудский актер Том Харди. Компанию на съемочной площадке ему составит Линда Карделлини, которая сыграет жену Аль Капоне, Мэй. Кайл Маклахлен предстанет в образе доктора Карлока, лечащего врача Капоне. Мэтт Диллон перевоплотится в лучшего друга криминального авторитета, а Кэтрин Нардуччи — в его сестру Рози. Съемки стартуют в апреле и пройдут в Новом Орлеане.
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