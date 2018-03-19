Ещё
Сериал «Рик и Морти» могут закрыть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сериал «Рик и Морти» могут закрыть 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: Собака
Представители телеканала Cartoon Network заявили, что пока не продлили популярный мультсериал «Рик и Морти» на четвертый сезон. Авторы проекта намекают поклонникам, что неплохо бы самим собрать денег на производство шоу в случае закрытия финансирования, сообщает Gizmodo.
О неясном будущем проекта одни из сценаристов «Рика и Морти» Дэн Хармон написал в своем «Твиттере». Американец ответил, что каким бы ленивым алкоголиком он ни был, трудно писать сценарий сериала, который канал у него не заказывал.
"С другой стороны, фанаты вроде вас наверняка смогут это оплатить. Пойду-ка еще выпью", — пошутил Хармон.
I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price…I mean…I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE
— Dan Harmon (@danharmon) 17 марта 2018 г.
"Рик и Морти" — американский анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, его премьера состоялась в декабре 2013 года. В 2017 году вышел третий сезон мультсериала.
На основе телепроекта выпускают комиксы, фигурки, компьютерные и настольные игры, мобильные приложения и много других товаров.
В ноябре 2017 года фанаты «Рика и Морти» потребовали от "Макдоналдса" вернуть в рестораны сычуаньский соус, упомянутый в одной из серий третьего сезона. Истерика, возникшая вокруг соуса, показала многих поклонников не с самой лучшей стороны.
Вести.Ru: последние новости
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Сашу Хонина Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение