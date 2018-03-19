Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Сашу Хонина

12 марта на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Саши Хонина из Москвы. Мальчику пять лет, но он пока не может ни стоять без опоры, ни ходить без поддержки. У Саши — Spina bifida, сложный врожденный дефект развития позвоночника. Ребенок страдает от сильных болей в спине, стремительно развивается деформация позвоночника. Спасти мальчика от полной инвалидности может сложная операция.