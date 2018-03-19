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В Силино наградили победителей конкурса «Зеленоград — город мечты»
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В Силино наградили победителей конкурса «Зеленоград — город мечты» 

Префектура Зеленоградского административного округа 14 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На минувшей неделе в зале управы района Силино чествовали победителей открытого интернет-конкурса по изобразительному творчеству «Зеленоград — город мечты!». Об этом рассказали в досуговом центре ГБУ «Энергия».
В конкурсе приняли участие 95 ребят в возрасте от 5 до 16 лет. Лучшими в различных номинациях и возрастных категориях стали 27 мальчишек и девчонок. Каждая работа юных художников стала своеобразным подарком ко дню рождения нашего города, которому в этом году исполняется 60 лет.
— ГБУ «Энергия» еще раз поздравляет победителей, их родителей и педагогов. До скорой встречи в творческом интернет-пространстве! — отметили в досуговом центре.
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