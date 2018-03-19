Ещё
Netflix снимет сериал о младшем брате Джона Кеннеди
Далее:
Читайте также:
Ещё

Netflix снимет сериал о младшем брате Джона Кеннеди 

Киноафиша 14 часов назад
Фото: Киноафиша
Компания Netflix объявила о работе над документальным сериалом, посвященном Роберту «Бобби» Кеннеди и его избирательной компании.
Ровно пятьдесят лет назад, в марте 1968 года брат Джона Кеннеди — Роберт, выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. 6 июня того же года он погиб в результате покушения, повторив судьбу своего старшего брата, застреленного 22 ноября 1963 года.
Режиссерское кресло мини-сериала заняла Доун Портер («Шпионы Миссисипи», «Армия Гидеона»). Она собрала редкие и никогда ранее не опубликованные кадры и хроники из жизни Бобби Кеннеди, интервью с близкими друзьями и коллегами.
Проект под названием «Bobby Kennedy for President» будет состоять из четырех эпизодов, первый покажут на стрим-сервисе Netflix 27 апреля.
Киноафиша: последние новости
Майкл Кейн отказался работать с Вуди Алленом Вин Дизель сыграет в экранизации комикса «Bloodshot» Вышел первый трейлер «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца7
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение