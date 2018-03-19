Netflix снимет сериал о младшем брате Джона Кеннеди

Компания Netflix объявила о работе над документальным сериалом, посвященном Роберту «Бобби» Кеннеди и его избирательной компании.

Ровно пятьдесят лет назад, в марте 1968 года брат Джона Кеннеди — Роберт, выдвинул свою кандидатуру на пост президента США. 6 июня того же года он погиб в результате покушения, повторив судьбу своего старшего брата, застреленного 22 ноября 1963 года.

Режиссерское кресло мини-сериала заняла Доун Портер («Шпионы Миссисипи», «Армия Гидеона»). Она собрала редкие и никогда ранее не опубликованные кадры и хроники из жизни Бобби Кеннеди, интервью с близкими друзьями и коллегами.

Проект под названием «Bobby Kennedy for President» будет состоять из четырех эпизодов, первый покажут на стрим-сервисе Netflix 27 апреля.