Вечно молодой, вечно злодей-сердцеед: Валерию Леонтьеву исполнилось 69

Валерий Леонтьев с легкостью обманывает время. Сложно поверить, что всего через год он разменяет восьмой десяток. Знаменитый эстрадный певец и автор песен родился 19 марта 1949 года, и, хотя шансов стать оленеводом у него было гораздо больше, он вопреки всему стал звездой шоу-бизнеса.

Сам певец иронично высказался о своем возрасте: «В этом году мне исполняется очень интересное число лет — число-перевертыш. Оно меня немало забавляет, потому что ассоциируется с позой из Камасутры».

Валерий Леонтьев появился на свет в семье оленевода в селе Усть-Уса в Республике Коми. В детстве Валерий был натурой творческой — пел в школьном хоре, занимался в драматическом кружке, увлекался рисованием и танцами.

Леонтьев в юности

До того как хобби стало профессией, Леонтьев сменил множество занятий: от тесемщика-смазочника на льнопрядильной фабрике до подсобного рабочего на кирпичном заводе.

В начале 70-х Валерий Леонтьев работал лаборантом в Научно-исследовательском институте оснований и подземных сооружений, а 9 апреля 1972 года во Дворце культуры шахтеров и строителей Воркуты состоялся его первый сольный концерт. В этом же году он выиграл в Сыктывкаре региональный конкурс «Песня-72», после чего были еще конкурсы и солирование в филармониях.

Александра Пахмутова, В 1979 году Валерий Леонтьев, окончив учебу в Ленинградском институте культуры, начал трудный путь на большую сцену, который был весьма успешным: победы в конкурсах, эфиры на телевидении, работа с известными композиторами ( Раймонд Паулс Игорь Крутой ), после чего певец получил всенародное признание.

Эстрадный певец Валерий Леонтьев. 1982 год В 1981 году на концерты Леонтьева в Москве наложили запрет — администрацию концертных площадок не устраивал его экстравагантный внешний вид. Год спустя Леонтьеву удалили опухоль в горле, так что стоял даже вопрос, сможет ли он дальше петь.

Валерий Леонтьев в 80-е В 1983 году в телевизионной передаче «Песня года» впервые прозвучала песня в исполнении Валерия Леонтьева «Полет на дельтаплане», ставшая впоследствии советским диско-хитом.

Сам Валерий Леонтьев поначалу без энтузиазма отнесся к этому пополнению репертуара. На его взгляд, музыка была не для голоса. Но, как показало время, в его исполнении песня получила невероятную популярность и стала визитной карточкой певца на десятилетия.

Валерий Леонтьев и Игорь Николаев без усов. 1985 год Певец также снимался в кино, и не только в ролях камео. В середине 80-х режиссер Николай Мащенко задумал снять художественный фильм про Иисуса Христа . Многие даже смеялись, как это человек, срежиссировавший фильм «Как закалялась сталь», решил взяться за Иисуса. А его интересовал именно процесс суда над Христом — фильм должен был называться «Иисус Христос. Суд». Проект так и не был осуществлен. И одной из причин, говорят, был отказ от роли успешно прошедшего пробы Валерия Леонтьева.

В 80-х певец успешно прошел пробы на роль Иисуса, но отказался от съемок

Начавшаяся перестройка позволила артисту сохранить свой неповторимый имидж и стать еще более успешным: начались гастроли за рубежом, официальное признание, награды и титулы.

Валерий Леонтьев, 1987 год Кроме эпатажного внешнего вида Леонтьев поражал и яркими концертными шоу. При этом необычные сценические костюмы и танцевальные номера Леонтьев создавал сам.

Валерий Леонтьев, 12 декабря 1993 года

За свою музыкальную карьеру певец записал более 30 альбомов, многие из которых разошлись миллионными тиражами. Валерий Леонтьев носил титул певца года 11 лет подряд, с 1980 по 1991 год, а также в 1996 и 1997 году; был бессменным претендентом на данную номинацию в течение 21 года. Оба этих рекорда до сих пор никем не побиты. Он является пятикратным обладателем Национальной российской премии «Овация» и восьмикратным обладателем премии «Звуковая дорожка».

Валерий Леонтьев и топ-модель Кристи Тарлингтон, Ленинград, 1990 год Несмотря на слухи о многочисленных романах, в личной жизни Леонтьев постоянен: со своей будущей супругой Людмилой Исакович Леонтьев познакомился еще в 1972 году. Людмиле на тот момент было 19 лет, Валерию — 34.

Валерий Леонтьев и его жена Людмила Исакович в 80-е Совместных детей у Валерия и Людмилы нет, но пресса неоднократно приписывала ему детей «на стороне». Певец в ответ на это отшучивался: «Сыновей у меня больше, чем у лейтенанта Шмидта».

Валерий Леонтьев и его жена вместе уже 45 лет Доподлинно неизвестно, когда Валерий Леонтьев впервые лег на операционный стол, чтобы изменить внешность. Предположительно, это произошло в 90-е годы, когда в нашей стране начала активно развиваться отрасль пластической хирургии. Если внимательно посмотреть на фотографии, сделанные в этот период, можно заметить изменения верхней части лица. Скорее всего, артист делал круговую блефаропластику век.

Валерий Леонтьев тогда и сейчас

Очевидно, что своей внешности он уделяет немало времени и сил. Омолаживаться он предпочитает в клинике, расположенной в Майами, которую посещают и другие российские звезды, например Лайма Вайкуле

В 2000-е Леонтьев не раз попадал в объективы СМИ, поражая своими безумными модными образами.

Певец Валерий Леонтьев выступает на праздничном концерте, посвященном 50-летию Государственного Кремлевского дворца. 2011 год Одним из своих важных достижений, помимо песен, Леонтьев считает спортивную фигуру. Он действительно выглядит гораздо моложе своих лет и часто признается в интервью, что врачи, осмотрев его, говорят, что у него организм 45-летнего человека.

Артист регулярно занимается спортом и не употребляет алкоголь

Сам Леонтьев утверждает, что его моложавость не столько заслуга пластических хирургов, сколько его невероятная требовательность к себе и самодисциплина.

Валерий Леонтьев по несколько часов проводит в тренажерном зале и на беговой дорожке. А потом отправляется на репетицию или концерт — и там тоже выкладывается по максимуму.

Валерий Леонтьев на музыкальном фестивале «Кубана» в поселке Веселовка Краснодарского края, 2014 год Артист очень подвижен и за время выступления теряет в весе в среднем по 1,5-2 кг: он бегает, прыгает, танцует, носится по залу.

Певец поражает своим трудолюбием и хорошей формой и при этом покидать сцену категорически не собирается, о чем уже неоднократно говорил.