В библиотеке № 180 открывается Центр самообразования «Циолковский»

Одновременно со стартом марафона «Хочу все знать!» завтра, 21 марта, в 12.00, в библиотеке № 180 состоится открытие библиотечной «точки роста» — центра самообразования «Циолковский», где всякий, стремящийся к знаниям человек, мог бы не только брать книги, но и консультироваться с людьми науки.

Это, конечно, полностью соответствует взглядам и самого Федорова , или «Идеального библиотекаря», как его еще называли. Философ хотел видеть музеи и библиотеки центрами образования будущего — бесплатного, общедоступного, построенного на принципе «все должны быть познающими и всё — предметом знания и дела».

Как рассказала хранительница Музея-библиотеки имени Н. Ф. Федорова, действующей при библиотеке № 180, Анастасия Гачева корреспонденту « Литературной газеты », центр самообразования будет назван в честь изобретателя — «Циолковский» — не случайно. Ведь Циолковский был ученым-самоучкой. В отличие от элитарных учёных, получивших образование в университетах, он учился в Библиотеке Румянцевского музея. А «идеальный библиотекарь» Фёдоров был его наставником. Сам Циолковский вспоминал, что Федоров смог заменить ему «университетских профессоров», более того, вдохновил идеей освоения космоса. «Вот и мы, задумывая данный центр в библиотеке, хотим, чтобы каждый человек, приходящий сюда, ощущал себя Циолковским, верил в то, что невозможное сегодня в результате усилий личности завтра станет осуществимым», — рассказала Гачева в интервью «Литературной газете».

В открытии марафона и «точки роста» вместе с библиотекарями Юго-Запада примут участие президент Российской государственной библиотеки Владимир Федоров, астроном, знаменитый популяризатор науки Владимир Сурдин , космический инженер, участник программы «Энергия — Буран» Андрей Афанасьев , представители Музея Космонавтики, Московского педагогического государственного университета, Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН , Института истории естествознания и техники РАН, издательства «Академический проект».

Напомним, в рамках марафона ребята, которые уже начали свой исследовательский путь и нуждаются в конкретном профессиональном совете, мнении, оценке, смогут получить консультацию лектора, чьим научным предметом занимаются, что, конечно, полностью соответствует направлению нового центра образования! Как получить консультацию ученого, читайте в нашем материале!