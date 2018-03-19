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Может рухнуть в любой момент: эксперты сообщили о состоянии здания детской больницы
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Может рухнуть в любой момент: эксперты сообщили о состоянии здания детской больницы 

76.ru 14 часов назад
Фото: 76.ru
В Ярославле закончила работу экспертная комиссия, которая проверяла состояние здания детской больницы № 1.
— Эта экспертиза ставит точку во всех рассуждениях на тему, правильным ли был перевод отделений больницы с проспекта Ленина в другие здания или неправильным, — отметил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.
На последнем этапе проверки эксперты исследовали крышу здания больницы. Выяснилось, что несущие деревянные формы находятся в аварийном состоянии. Также эксперты заключили — в любой момент больница может рухнуть.
— Сейчас будет объявлен конкурс на создание проектно-сметной документации, после чего начнется капитальный ремонт объекта. Сколько это займет по времени, сказать пока сложно, — добавил Руслан Саитгареев.
Родители детей-аллергиков запустили флешмоб по спасению отделения больницы
Недавно власти нашли места для пациентов детской больницы № 1, по зданию которой пошла трещина. Всех людей и персонал вывезли из больницы на пересечении улицы Светской и проспекта Ленина. Для пульмонологического отделения нашли место в больнице имени Семашко, где специально сделали ремонт. Пациенты уже переехали.
А вот дети-аллергики мучаются. После закрытия больницы они остались без квалифицированной помощи. Власти обещали решить эту проблему ещё в феврале и позже открыли отделение в больнице имени Семашко. Но родители малышей жалуются на плохие условия: протекающую крышу и сырость в палатах. Они в интернете запустили флешмоб под названием «Вернём детям больницу». Власти пока успокаивают — говорят, идёт процесс лицензирования. Обещают что-то разъяснить позже.
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