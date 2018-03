Как посмотреть тысячу аниме и не сойти с ума

Cоветы как для начинающих, так и опытных зрителей.

Ежегодно мы проходим десятки игр, смотрим сотни телевизионных сериалов или фильмов — со временем формируется вкус, появляется огромный список любимых вещей. Мало кто всерьёз переживает из-за пройденных игр и просмотренных фильмов. С аниме ситуация совершенно другая. Многие стыдятся своего увлечения, а кто-то намеренно избегает японскую анимацию, считая, что это — мультфильмы для детей и подростков.

Больше десяти лет я изучал аниме и его историю — за это же время успел отсмотреть более тысячи различных работ. Пора поговорить о том, как полюбить японскую анимацию, научиться в ней разбираться и перестать стыдиться своего увлечения.

Сложнее всего не начать просмотр аниме, а избавиться от стереотипов. Мой опыт уходит корнями в середину 90-х, когда по российскому телевидению показывали Candy Candy, Mahou Tsukai Sally («Ведьму Салли»), Sailor Moon, Grendizer, Speed Racer («Гонщик Спиди»), трилогию «Кота в сапогах», «Корабль-призрак» и другое аниме, которое я с удовольствием смотрел в детстве. Потом был недолгий всплеск популярности «Покемонов», но на нём всё и закончилось.

Фильм Soratobu Yureisen («Летающий корабль-призрак») показывали ещё в СССР. Он пугал не только меня, но и моего отца в молодости

Проблема кроется в восприятии. Я симпатизировал японской анимации, но не относился к ней всерьёз. Считал, что аниме — это большие роботы, школьницы-волшебницы и поучительные сказки для маленьких детей. Так было в начале нулевых. Сегодня многие воспринимают аниме как нечто крайне пошлое, наивное и глупое. В какой-то степени этому поспособствовали сами поклонники аниме («някающие» школьники, которые всюду кричат о своём увлечении), популярные сёнены, а также аниме в жанре этти, с тотальной фетишизацией и полуобнажёнными девушками.

Свою порцию ненависти получили и бесконечные тайтлы про будни милых школьниц (типаж «моэ»)

Восприятие зрителя поменяется только под влиянием работ, которые смогут разрушить все стереотипы и помогут донести простую истину — японская анимация многогранна и необъятна. Её нельзя определить в какие-то чёткие рамки, и уж тем более — классифицировать как отдельный жанр.

Мои стереотипы разрушило сразу три аниме: сериал A. D Police («Передовая Полиция»), фильм Хаяо Миядзаки Mononoke Hime («Принцесса Мононоке») и фильм Vampire Hunter D: Bloodlust («Охотников на вампиров Ди: Жажда Крови»). Отчасти повлияли японские ролевые игры на первой PlayStation в традиционной аниме-стилистике.

Вся квинтэссенция A. D Police в одном видео. Сильно шокировало после диснеевских полнометражек и советских мультфильмов

Три слова, которыми можно описать сериал A. D: жестокость, эротика и сцены секса. Много лет назад, на момент просмотра, я не видел в анимации ничего подобного. Фильм «Принцесса Мононоке» показал, что в сказках о добре и зле есть фундаментальные и глубокие для человечества темы. А Vampire Hunter D: Bloodlust — просто качественный и мрачный боевик, который подтолкнул меня к поиску похожих фильмов.

В 2006 году я победил свою предвзятость и обрёл новое увлечение. Позже оно выросло в интерес к японской культуре, языку, истории и кинематографу.

Трейлер Vampire Hunter D: Bloodlust

Главная ошибка новичка — смотреть что попало. В этом случае есть высокий шанс перегореть и навсегда забросить аниме. На первых порах я смотрел абсолютно всё: от фильмов Миядзаки и сериала Ghost in the Shell до Naruto и молодёжных комедий с сортирным юмором. Спустя какое-то время я понял, что смотрю много пустых, очень посредственных поделок.

В статье «16 причин полюбить аниме» мы отобрали лучшие работы для первого знакомства с японской анимацией. Начать, конечно, можно с любого аниме из списка, но мне особенно хочется выделить фильмы студии Ghibli, Ghost in the Shell, сериалы Cowboy Bebop и Monster. Они лучше все подойдут для большинства взрослых людей, которые считают, что им уже поздно интересоваться аниме.

Фильмы студии Ghibli подходят для всех возрастов и нравятся даже ярым противникам аниме

Сформировать предпочтения поможет любимая литература, кино и видеоигры. Например, если нравится киберпанк или научная фантастика в космосе, то этого в аниме хоть отбавляй. Если в поисковике набрать «Best Fantasy Anime» — получишь кучу ссылок на интересные топы и рекомендации в блогах. Работает практически со всеми жанрами, обязательно попробуйте.

Однако предвзятость к некоторым жанрам остаётся у зрителя на долгие годы. Главное — не бояться нового, от каждого жанра посмотреть хотя бы несколько работ. Ещё шесть лет назад меня совсем не интересовали психологические драмы и научная фантастика с гигантскими роботами. Огромный пласт первоклассных работ от режиссёра Сатоси Кона, как и насыщенная вселенная Gundam — годами проходили мимо меня, пока я не переборол своё недоверие.

Конечно, у любого жанра есть свои почитатели, но среди аниме хватает творений с сомнительной культурной ценностью и тонной шаблонов.

Например, к таким жанрам относятся «гаремники» и этти (часто одно вытекает из другого). В гареме вокруг очередного японского парня вьётся толпа сексапильных школьниц популярных типажей (пацанка, лолита, госпожа, недотрога, гиперактивная глупышка). Незадачливый герой постоянно ввязывается во всякие передряги: то в женскую раздевалку/купальню попадёт, то ненароком плюхнется и упадёт девушке на грудь. Дамы «случайно» раздеваются перед героем, за что он постоянно получает затрещины. Только под конец он найдет свою единственную и неповторимую девушку.

To Love Ru — популярное аниме в жанре «гарем»

Такие работы можно рассматривать в качестве ненавязчивых и лёгких комедий на пару вечеров. Посмотрел пять эччи-аниме — считай, что видел всё аниме в этом жанре. Конечно, сегодня его стараются разнообразить: добавляют магических существ, девочек-монстров и больше юмора на грани фола. Вот только ядро сюжета — всё равно остаётся неизменным.

Другой случай — жанр сёдзе. Он рассчитан на девушек в возрасте от 13 до 18 лет и вряд ли будет интересен мужчинам. Тем более мужчинам за 25 или 30 лет. Базовая завязка большинства сёдзе: обычная девушка влюбляется в харизматичного и недосягаемого одноклассника/принца/аристократа (зависит от сеттинга). Мужские персонажи непременно благородны, красивы и всегда хороши собой. Типичный образ сияющего принца на белом коне, который подхватит за руку и увезёт в закат.

Ookami Shoujo to Kuro Ouji («Волчица и чёрный принц»)

Не всё сёдзе крутится вокруг отношений между мужчиной и женщиной. Есть сёдзе про теннис, про аристократические дрязги, охоту на духов и становление музыкальной карьеры. Аниме поджанра «махо-сёдзе» (девочки-волшебницы) ориентировано на мужчин, так что не всё так однозначно. Но даже в неординарном сёдзе ощущается общая наивность и романтичность, присущая традиционным представителям этого жанра.

Совсем другое дело — аниме, высмеивающее жанровые штампы, вроде избитых сюжетных поворотов и образов персонажей. Такие вещи нельзя пропускать, особенно безумно смешной сериал Gekkan Shoujo Nozaki-kun («Ежемесячное сёдзё Нозаки-куна»).

Gekkan Shoujo Nozaki-kun Сложнее всего обстоит с сёненами — аниме для мальчиков в возрасте от 13 до 18 лет. Среди сёненов есть легендарные вещи для всех возрастов, вроде Full Metal Alchemist («Цельнометаллический алхимик»), Hunter x Hunter («Охотник на Охотника»), Hokuto no Ken («Кулак северной звезды») или JoJo’s Bizarre Adventure («Невероятные приключения ДжоДжо»). Но если брать в массе, то у сёненов хватает проблем.

Сериал One Piece

Во-первых, у популярных сериалов количество серий часто превышает 200, а и то 500. Из одной сотни хорошо если 20 эпизодов хоть как-то развивают основной сюжет. Создатели любят добавлять «филлеры» — бесполезные события, которые созданы только для того, чтобы умышленно растянуть и без того долгое повествование.

Во-вторых, сёнены — зачастую боевое аниме, одно сражения иногда может растянуться на три, пять или десять эпизодов.

В Dragon Ball Z cражение Гоку против Фриза длится 20 серий

Наконец, в-третьих — общая шаблонность сюжета сильно бросается в глаза. Часто это длинное путешествие, во время которого герои объединяются ради важной цели. В пути они сражаются с опасными врагами, находят новых товарищей и противостоят великому злу.

Большинство сёненов затрагивают чисто подростковые темы: дружба, самоотверженность, первая любовь, путь к мечте и взросление. Не у всех взрослых зрителей это вызовет дискомфорт или отторжение, но если общее количество эпизодов превышает 200, то стоит спросить себя: «Смогу ли я потратить две сотни часов на аниме для подростков?». Если нет, то лучше посмотреть что-то компактное. Например, JoJo’s Bizarre Adventure, где совершенно нет «филлеров», а накал страстей и сопереживание персонажам не утихает до самых титров.

JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders

В 2007 году я посмотрел первый сезон Naruto, сразу же начал смотреть второй, но остановился на восьмом эпизоде. Весь интерес к сериалу отбили филлеры, провисающий сюжет и длинные сражения. Спустя годы уже нет никакого желания смотреть остальные 500 эпизодов.

Одно время хотел начать One Piece, но безумное количество эпизодов и отсутствие концовки (сериал в эфире с 1999 года) — заставили передумать. В длинном аниме нет ничего плохого, если это не боевой сёнен под 300 серий. Тут уже либо проматывать филлеры, либо смотреть что-то более компактное.

Жанры сёдзе-ай и сёнен-ай повествуют об однополой любви между женскими или мужскими персонажами. Все сюжетные тропы в основном взяты из обычного сёдзе, а нацелено такое аниме по большей части на женскую аудиторию.

Gravitation — яркий представитель сёнен-ай Пожалуй, самым спорным жанром я бы назвал спортивное аниме. «Споконы» интересно смотреть, хватает отличных сериалов, но есть одна существенная проблема — это предсказуемость. В конце спортивного аниме главный герой обязательно прославится на весь мир и станет главным чемпионом.

Так, например, у меня было с сериалом Yawara, который рассказывал о карьере молодой каратистки. Основную часть аниме посвятили бесконечным метаниям героини (бросить спорт или нет) и подготовке к соревнованиям. Смотреть аниме было очень увлекательно, но после предсказуемой концовки ощущалась какая-то пустота. Что смотрел, что не смотрел — разница небольшая. И так со многим спортивным аниме.

Хотя есть исключения, вроде сериалов Ping Pong, Slam Dunk и Hajime no Ippo («Первый шаг»). Их увлекательно смотреть, даже если знаешь, что произойдёт дальше.

Манга Slam Dunk продалась в Японии 120 миллионым тиражом и подняла интерес к баскетболу

У спортивного аниме есть интригующая завязка и положительная концовка. Всё что в середине — подготовка к победе и череда превозмоганий. Этот процесс либо увлечёт зрителя, либо будет раздражать. Если вы не любите спорт и предсказуемые сюжеты, то спортивное аниме лучше игнорировать.

Исекай (с яп. «другой мир») — аниме про «попаданцев», которое активно набирает обороты в последние годы. Главные герои сюжетов оказываются в виртуальной реальности или в фэнтезийных мирах, перемещаются во времени или вселяются в тело человека из другой эпохи. Аниме про «попаданца» — это не всегда синоним плохого сюжета. Классические сериалы Ima Soko ni Iru Boku («Здесь и сейчас»), Zipang или Tenkuu Escaflowne («Видение Эскафлона») уже доказали, что с этим сюжетным поворотом можно создать что-то уникальное и захватывающее.

Boku dake ga Inai Machi («Город, в котором меня нет») — самый популярный «исекай» за последнее время. В сериале сознание главного героя переносит на 18 лет назад, когда он был ребёнком

К сожалению, основная масса сегодняшнего «исекай» — ужасно вторична. Шел по улице обычный японский школьник, вдруг куда-то его засосало и он попал в параллельный фэнтезийный мир. Там на него обязательно вешаются эльфийки, девочки-драконы, волшебницы, горничные и ещё чёрт знает кто. Ну и миссия у главного героя банальна — вернуться домой и спасти другой мир от очередного зла. Всё это очень забавно, но ценность для жанра нулевая, а сюжет и диалоги отдают бульварной российской фантастикой.

Из любопытства я иногда изучаю списки просмотренного аниме у случайных людей, и часто замечаю, что многие принципиально игнорируют классику. Несколько моих знакомых не смотрят аниме старше 2003 года выпуска, потому что «там не выходило ничего интересного», а старая анимация и стилистика персонажей их жутко отталкивает. В то же время я знаю людей, которые ненавидят современное аниме. Они считают, будто сегодня выходит «один ширпотреб и пошлятина для извращенцев».

«Акира»

Обе стороны ошибаются. Плохое аниме было всегда, особенно в эпоху OVA (1983-1999) — независимого аниме для видеоносителей. Тогда часто выпускали откровенный трэш и низкобюджетные поделки от начинающих аниматоров. Есть аниме, сюжет которого неплохо выглядел на момент выхода, но сейчас — верх наивности и идиотизма.

И всё же у старых работ есть ряд преимуществ. В 80-е и 90-е активно экспериментировали с жанрами и экранизировали необычную мангу. Хватало авторских и эксплуатационных фильмов, жёстких боевиков и других вещей, которые просто немыслимы в наши дни. В современных сериалах часто цензурят сигареты, выпивку и обнажённую женскую грудь. В старом аниме с этим было попроще: там и обнажёнку можно было увидеть, и насилие, а при всём этом — глубокий психологизм и сложный сюжет.

Тогда не боялись экспериментировать и выпускать нишевые вещи. Современному аниме не хватает смелости отойти от стандартов индустрии. Сегодня практически невозможен выход сериалов в духе Texhnolyze, Ergo Proxy, Paranoia Agent или Serial Experiments Lain. Настоящих энтузиастов всё меньше, теперь в индустрии главенствуют бизнес и холодной расчёт.

Сейчас редкая студия отважится нарисовать антиутопию с философскими темами, упором на политику и психологизм. Просто не окупится, да и спонсора найти проблематично. Выгоднее и проще снять очередную романтическую комедию про японских школьников, поп-идолов или фэнтезийное аниме с «попаданцами».

Нарезка лучшего классического аниме в одном видео

Как бы то ни было, но отказываясь от старого аниме — вы моментально отказываетесь от лучшего. Если выбирать между проработанным сюжетом и качественной анимацией, то я бы предпочёл первое. Привыкнуть к устаревшему рисунку легко, ведь любой хороший сериал 25-летней давности даст фору современным работам с компьютерной анимацией. Классическое и современное аниме проще всего смотреть одновременно, а лучше — чередовать.

Начинающие зрители точно столкнутся с несколькими проблемами. Первая из них — неполные адаптации. Часто сериалы рисуют для рекламы первоисточника — многотомных коротких романов («ранобэ») и манги. Только понравился какой-нибудь сериал, как его сюжет неожиданно оборвался на самом интересном месте. Ради концовки придётся читать первоисточник или ждать выхода новых глав (если произведение ещё издаётся).

Например, с франшизами Berserk и Slam Dunk зрителям повезло, а вот Zipang — тайна, покрытая семью печатями. Сериал охватил сюжет нескольких томов манги, но само произведение так и не перевели на английский язык. Всерьёз думаю над тем, чтобы заказать оригинальную мангу, чтобы наконец-то узнать концовку. Тут уж стоит либо избегать незаконченного аниме, либо смириться и читать первоисточник.

Хуже всего, когда у первоисточника нет концовки. Манга «Берсерк» выходит с 1989 года

Вторая проблема — субтитры против озвучки. Озвучку преимущественно смотрят новички, но иногда к ней настолько привыкают, что перейти на субтитры уже невозможно. Находятся зрители, которые принципиально не будут смотреть новую серию, пока её не озвучит любимая команда.

В сообществе поклонников давнее противостояние чересчур раздувают. Всё не так уж и плохо, ведь каждый волен смотреть так, как ему нравится. Во времена медленного интернета я покупал аниме на DVD-дисках с озвучкой от Евгении Лурье. Аниме она перестала озвучивать больше 12 лет назад, но её спокойный и размеренный голос вызывал ностальгию по эпохе VHS и закадровым озвучкам.

Плюс одноголосого закадрового перевода, в отличие от полного дубляжа, в том, что зритель может хоть немного слышать оригинальных актёров. Поэтому я бросил смотреть аниме с озвучкой после того, как увидел, что большинство дабберов демонстративно кривляется, несёт отсебятину и искажает характеры персонажей.

Субтитры и озвучку объединяет один существенный недостаток — качество перевода. В России есть хорошие команды фансаберов, но подавляющее большинство переводит аниме на скорую руку — в основном, с английского и с кучей ошибок. И именно по этому плохому переводу потом делают озвучку. Хорошо хоть отсебятина и глупые шутки постепенно сходят на нет.

Третья проблема — превращение в отаку, когда обычное увлечение японской анимацией перерастает в неудержимый фанатизм. Личный пример: я сам не заметил, как во время одной из поездок в Японию спустил 700 долларов в аниме-магазинах Акихабары. В последнее время траты уменьшились (сильно повлиял курс доллара), но вот год только начался, а я уже потратил тринадцать тысяч рублей на разный мерчандайз.

Знаете, что такое безумие? Это когда смотришь на коллекции своих знакомых, потом на свою коллекцию, и думаешь, что два шкафа с мангой и артбуками, плюс 110 фигурок — это скромно. С позиции обычного человека это безумные цифры, но для отаку подобное — не предел.

Так выглядело 60 процентов моей коллекции в декабре 2016 года. После переезда всё лежит в коробках, к которым с каждым месяцем прибавляется новый мерчандайз

Не имеет значения, собирает ли отаку фигурки милых девушек, военные корабли или роботов из любимой космооперы. Вроде бы бесполезный пластик, но «хочу» перевешивает остальные аргументы. Хотя в чём-то это можно считать неплохим капиталовложением: качественные фигурки дорожают с каждым годом, поэтому тут работает такая же система, как с коллекционированием старых игр. Главное — не превращать своё увлечение в ежемесячный убыток. Питаться и жить на что-то ведь надо.

Четвёртая проблема вытекает из отношения окружающих к увлечению. В России к любителям аниме всегда относились с усмешкой и порицанием, мол, это маргинальная субкультура. У нас слишком категорично и нетерпимо относятся к чужому хобби: никогда не слышал простое «Меня не интересуют игры от Nintendo», зато постоянно слышу ремарку «Меня не интересуют игры от Nintendo, потому что в них играют фанбои и дети».

Так и здесь. Если человеку нравится японская анимация, то на него моментально навешивают ярлыки чудака, инфантила и взрослого ребёнка, к которому невозможно относиться всерьёз.

Российские любители «иташа» (виниловые наклейки на авто с аниме-персонажами) не раз отмечали, что их транспортные средства подвержены высокому риску со стороны вандалов

Конечно, сегодня лучше, чем в 2008 году. Поклонники аниме в России — уже давно не «някающая» масса подростков, на которую просто неприятно смотреть. Но 10 лет назад из-за моего увлечения испортились отношения с несколькими хорошими знакомыми. Нужно ли афишировать своё увлечение сегодня на публике — отдельный вопрос. Негатив в сторону любителей аниме всё ещё не исчез.

Моё увлечение японской анимацией тесно связано с появлением первых официальных дистрибьюторов в России. Легальное продукцию на DVD выпускали компании MC Entertainment, «Мега-аниме», XL Media и под конец — Reanimedia.

Благодаря стараниям компании Russian Cinema Council (RUSCICO), на DVD и в кинотеатрах вышла вся классика студии Ghibli

Рынок лицензионного аниме возник неожиданно, продержался около пяти лет, а потом чуть не схлопнулся. MC Entertainment и «Мега-аниме» закрылись из-за финансовых проблем около семи лет назад. XL Media ушла с рынка, провела ребрендинг и теперь успешно издает мангу, а также артбуки по видеоиграм. Reanimedia погрязла в долгах, но выжила. В последние шесть лет компания помогала с озвучкой аниме для кинотеатров и собирала деньги на выпуск аниме через «Народную лицензию» — собственный краудфандиговый проект. Одну часть аниме уже выпустили на дисках, другую — просрочили на годы вперед. То же самое касается документального сериала «Отаку на видео», выпуск которого откладывают аж с 2013 года.

Мне всегда нравилась Reanimedia. Компания выпускала аниме в коллекционных DVD-боксах с качественным дубляжом и богатой начинкой. Иногда даже лучше, чем у аналогичных изданий в США и Европе.

Коллекционные издания «Меланхолии Харухи Судзумии» от Reanimedia

С 2011 по 2017 год рынок аниме в России был официально мертв. Первые подвижки появились прошлой осенью, когда в Россию пришёл Crunchyroll — американский видеосервис, распространяющий аниме по подписке. За семь долларов в месяц подписчики получают свежие серии в день релиза и уже с русскими субтитрами. Смотреть аниме можно и бесплатно, но желание отобьют рекламные блоки, задержка выпусков и низкое разрешение.

Библиотека аниме на русском всё ещё маленькая. В основном, в ней избранные сериалы, вышедшие за последние полгода. Остальное аниме есть на других сервисах дистрибуции, либо ещё не покинуло пределы Японии. Ситуацию чуть сглаживает отсутствие региональных ограничений, так что если хочется больше аниме, то его можно посмотреть в американском регионе. Правда, сервис рассчитан исключительно на современные сериалы. Поклонникам классики здесь нечего ловить.

Зато тут все заметные сериалы зимнего сезона

С января 2018 года в России заработал Wakanim — французская платформа трансляции аниме и европейский аналог Crunchyroll. За пять евро в месяц подписчику будет доступен похожий сервис. Главная особенность — наличие русской озвучки. Помимо подписки, также есть опция покупки аниме для безлимитного просмотра и скачивания. Каждая серия стоит один евро, а при покупке всех эпизодов сериала дадут скидку (условно, 12 за 10).

В каталоге Wakanim есть старое аниме

В марте аниме на русском языке появилось в сетке вещания Netflix. Пока что переведён только сериал B: The Beginning, но в будущем можно ожидать другие работы. Netflix в последнее время радует: в каждом аниме-сезоне выходит до трёх японских сериалов, созданных под патронажем американской компании.

Примеры сериалов на Netflix

Ради эксперимента я оформил пробный месяц на всех трёх сервисах — пока что всё очень удобно и полностью устраивает. Из мелких недостатков можно отметить разве что неровный перевод у некоторых субтитров. Аналогичную проблему обнаружили пользователи русскоязычного форума Cruncyroll. Руководство сервиса писало, что всё аниме переведено профессионалами с японского. Но качество временами хромает.

Может лучше «мобильную MMORPG»?

Если не учитывать редкий прокат аниме в российских кинотеатрах, то видеосервисы — пока что единственный способ поддержать индустрию рублём. К сожалению, платить будут не все. Основная аудитория современных мейнстримовых сериалов — подростки и студенты, которые вряд ли отдадут 1,5 тысячи рублей в месяц (стоимость одновременной подписки на Crunchyroll, Wakanim и Netflix). Они привыкли смотреть аниме в социальных сетях или на специализированных сайтах с нелегальным контентом.

В 2007 году в списке просмотренного аниме на портале MyAnimeList у меня было чуть меньше сотни тайтлов. Никогда не придавал особого значения сакральным цифрам, но уже тогда посещала мысль: «Интересно, когда же я дойду до тысячи?». Для любителей «набирать цифру» был создан MAL Graph — специальный сайт с достижениями, статистикой и рекомендациями на основе персонального листа.

Все достижения накопительные и разбиты на уровни

Выбрать лучшее аниме из этой тысячи — очень трудно. Я отобрал около 50 тайтлов и разбил всё на поджанры и тематики. Это ни в коем случае не рекомендации к обязательному просмотру или какой-то персональный топ. Просто знаковые работы, которые мне хотелось бы выделить в нескольких строчках.

У каждого любителя аниме есть свои любимые режиссёры и студии. Их творчество ставят выше остальных работ в индустрии, относят к неприкосновенной категории. Если говорить об анимационных студиях, то моё первое место делят Ghibli и Madhouse. Особенно Ghibli, так как творчество Миядзаки, Такахаты и других режиссёров студии я разносторонне изучаю, а сами работы — постоянно пересматриваю.

Отличное эссе о реализме в фильмах Ghibli

Среди мэтров в первую очередь хочется выделить Сатоси Кона и его психологическое аниме. Любая работа режиссёра заслуживает пристального внимания и актуальна по сей день. Что такое объективная реальность? Где заканчивается адекватное восприятие мира и начинается безумие? Сатоси Кона вполне заслуженно называют «Дэвидом Линчем от мира японской анимации». Часто пересматриваю его работы и постоянно нахожу что-то новое. Впрочем, с фильмами Линча у меня то же самое.

Любимая сцена из «Актрисы тысячелетия» Сатоси Кона

Наравне с Сатоси Коном я ценю режиссёра Масааки Юаса, который бросил вызов традиционным нормам японской анимации. О его творчестве мы уже рассказывали на примере сериала Devilman: Crybaby. Из всех его творений особенно нравятся аниме Ping Pong и Yojouhan Shinwa Taikei («Cказ о четырёх с половиной татами»)

Эссе «Что делает Юасу настолько уникальным?»

Режиссёр Ёсиаки Кавадзири известен за зрелищные боевики с элементами эксплуатационных работ времен эпохи VHS. В своих фильмах он удачно смешивает готику, нео-нуар, киберпанк и хоррор. Именно с его Vampire Hunter D: Bloodlust началось моё увлечение аниме. Кавадзири прекратил снимать фильмы после провальной аниме-экранизации «Горца», но я всё еще надеюсь на его возвращение. Даже не самые удачные работы маэстро хочется пересматривать ради отличной режиссуры.

Талант Кавадзири в одном видео

Из сёненов обожаю Fullmetal Alchemist: Brotherhood и JoJo’s Bizarre Adventure. Последний вышел за пределы узкого круга поклонников благодаря популярным интернет-мемам. Взять хотя бы знаменитые ролики To be continued. JoJo — это не только сёнен, но и огромный фэндом со своей уникальной культурой и обычаями. В будущем мы ещё обязательно о нём напишем.

А ещё у JoJo крутые заставки

Когда меня просят посоветовать увлекательное ретро-аниме, передающее дух эпохи 80-х, то я почти всегда называю три сериала: Kimagure Orange Road, Maison Ikkoku и Bubblegum Crisis. Первые два лучше всего передают быт молодёжи середины 80-х, а в Bubblegum Crisis собрали главные элементы эпохи: начиная от поп-музыки и заканчивая взглядом на будущее человечества.

Официальный клип по Bubblegum Crisis

Iyashikei (с яп. «лечащий») — японский термин для обозначения так называемого «терапевтического» аниме. Подобные сериалы успокаивают после тяжелого рабочего дня, прогоняют депрессию, поднимают настроение и прививают любовь к жизни. Большая часть лечащего аниме относится к жанру «повседневность».

Из них я бы выделил Bartender («Бармен»), Yokohama Kaidaishi Kikou («Дневник поездки в Иокогаму за покупками») и Aria. Bartender повествует о жизни посетителей одного неприметного бара. Yokohama Kaidaishi Kikou показывает, что даже в постапокалиптических условиях люди берут только позитивное от жизни. Aria же погружает зрителя в рабочие будни девушек-гондольеров в городе Нео-Венеция.

Свет от затонувшего города — любимая сцена из Yokohama Kaidaishi Kikou

В музыкальном аниме нравятся такие непохожие сериалы, как Beck и Sakamichi no Apollon («Аполлон с холма»). Конечно, в первую очередь они о людях, но чертовски интересно было смотреть на становление джазового коллектива и группы инди-рокеров.

Персонажи Sakamichi no Apollon выражают свои чувства и настроение через музыку

Среди аниме про «попаданцев» всегда выделял Ima Soko ni Iru Boku («Здесь и сейчас») и Zipang. Первое повествует о мальчике, которого перенесло в жестокий постапокалиптический мир, где правит безумный диктатор-милитарист. В Zipang эсминец Cил самообороны Японии перенесло в 1942 год. Из-за действий экипажа военного корабля начал меняться ход Второй мировой войны.

Трейлер Ima Soko ni Iru Boku

Про космическое аниме я уже писал большую статью. Отдельно стоит выделить приключенческие аниме про приключения охотников за головами — Cowboy Bebop, Outlaw Star и Space Dandy. Фильмы и сериалы об освоении космоса с налётом реализма — Honneamise, Planetes, Mugen no Ryvius. А также космооперы Legend of the Galactic Heroes и Uchuu Senkan Yamato 2199.

Legend of the Galactic Heroes — экстраординарная работа не только в жанре космооперы, но и во всей японской анимации в целом. Из-за количества персонажей, масштаба и проработки событий LOGH легко сравнивать с «Войной и миром» Толстого. Более взрослой космооперы в аниме просто не существует.

В кино редко увидишь последствия неудачного космического боя Тяжелее всего выбрать любимые комедии. В каждом сезоне выходит море отличных комедийных комедийных тайтлов, так что здесь выделю вечную классику — Great Teacher Onizuka, франшизу Suzumiya Haruhi, School Rumble и NHK in Youkoso.

Легендарная заставка Great Teacher Onizuka

Также существует отличное познавательное аниме для отаку. Bakuman подробно рассказывает о тяжёлом процессе создания и выпуска манги. Shirobako — то же самое, но уже про аниме. А Otaku no Video и Genshiken рассказывают уже не про создателей, а про поклонников аниме и манги в Японии.

Тяжелые будни девушек-аниматоров в Shirobako

Когда я думаю об эпичном аниме, то сразу же вспоминаю Fate/Zero и Berserk. Причём, Fate/Zero — это приквел к визуальной новелле и аниме Fate/Stay Night, который получился лучше и масштабнее своего первоисточника. Но Berserk всё же нравится больше.

Вся квинтэссенция в одном AMV Среди детективных аниме и сериалов про «битву умов» часто выделяют либо Death Note, либо Detective Conan. Мне же нравится самобытный и выдающийся детективный триллер Monster. Его трудно с чем-то сравнивать, по проработке сюжета, неожиданным поворотам и накалу страстей равных ему почти нет.

Депрессивный и захватывающий Monster

Про аниме в жанре киберпанк (или с его элементами) у нас была отдельная статья. Тут нельзя не вспомнить Ghost in the Shell, Texhnolyze и Akira. «Технолайз» долго откладывал и посмотрел лишь перед завершением работы над статьей. Кажется, что более безысходное и давящее аниме найти непросто.

Любимая сцена в Ghost in the Shell

Меня всегда привлекали загадочные приключения в поисках неизведанного. Работы, где необычный сеттинг подают зрителю постепенно, небольшими порциями. Тут я бы выделил прошлогодний великолепный сериал Made in Abyss, все сезоны Kino no Tabi и культовый в узких кругах Haibane Renmei.

Жестокий мир Бездны в Made in Abyss

Качественного аниме с элементами мистики и хоррора не так уж и много. Вспоминается оккультный детектив Ghost Hunt, сборник мистических притч в двух сезонах Mushishi, да кровавый и безысходный Higurashi.

Эссе «Мастерство короткого рассказа в Mushishi»

Остросюжетного аниме много, но из всего массива выделяется сериал Baccano!, созданный в лучших традициях чёрных комедий Гая Ричи. Есть ещё сериал про наёмников Black Lagoon — он уже сделан под вдохновением от фильмов Роберта Родригеса и боевиков 80-х.

К просмотру Baccano! меня мотивировал его необычный опенинг

Лучшее аниме про роботов — безусловно, Gundam. Прежде всего, это франшиза о войне и пилотах мобильных доспехов. Редчайшая работа в японской анимации, где не стесняются обсуждать остросоциальные вопросы будущего. Ведь человечество никогда не изменится, оно и в космосе будет сражаться за идеологию или незначительные клочки пространства.

Сражения в сериале отлично поставлены, а отрицательные персонажи в «Гандамах» никогда не были заштампованными злодеями с безумными планами и банальной мотивацией. Тут нет чёткого разделения на добро и зло, как в том же поджанре аниме «супер-робот» (к нему относится знакомые российскому зрителю Grendizer и Goshogun).

Времена меняются: сейчас начать смотреть аниме гораздо легче, чем несколько лет назад. Есть видеосервисы, где оперативно появляются все новые тайтлы, аниме активнее крутят в кино. И хотя некоторые предубеждения всё ещё сохраняются, положительные изменения есть. Своим опытом я поделился — расскажите и вы о своём. Как познакомились с аниме? Бросили или продолжаете смотреть? Какие пять или десять работ вы бы выделили из просмотренного? Обсудим в комментариях!

#истории #аниме