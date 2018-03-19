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Алиса в Стране чудес: маленькой жительнице Челябинска сделали киберруку в Сколково
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Алиса в Стране чудес: маленькой жительнице Челябинска сделали киберруку в Сколково 

Bigpicture.ru 13 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
7-летняя Алиса Оболенская из Челябинска — маленькая киберпринцесса. Королевское звание девочка получила после того, как резиденты «Сколково» сделали для нее инновационный протез правого предплечья. Малышка очень рада своей новой киберруке и даже научилась рисовать с ее помощью.
Резидент «Сколково», компания по производству бионических протезов «Моторика», изготовила протез руки для маленькой Алисы Оболенской из Челябинска. У девочки с рождения не было правой руки.
Прежний протез был очень тяжелым для ребенка, он просто имитировал руку. У нового протеза — «дышащий материал» (ручка не потеет в месте крепления), он очень легкий, а главное — пальчики двигаются.
Родители малышки приложили немало усилий, чтобы оформить необходимую документацию для включения в реабилитационную программу — тогда протез предоставляется бесплатно.
Девочка с удовольствием пользуется новым протезом, который она называет суперрукой. Осенью Алиса пойдет в первый класс. Сейчас она вовсю осваивает свою новую руку. Мама девочки рассказывает, что протез можно самим подгонять под нужный размер. А в случае повреждения (однажды Алиса уже оторвала резиновые фаланги пальчиков) «Моторика» бесплатно восстанавливает протез.
Специалистам нужно около двух недель для того, чтобы сделать протез. Их замену проводят бесплатно каждые полгода, год, а иногда и каждые три месяца. Только на Южном Урале обладателями киберрук уже стали 10 человек. А Алиса сейчас с нетерпением ждет, когда сможет примерить свой новый, бионический протез.
Кстати, цвет своей суперруки — розово-фиолетовый — девочка выбрала сама.
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