Марго Робби отвлекает внимание от увеличившегося живота бесконечными ногами и объемным пиджаком 

Девушка давно предпочитает платья сложного кроя и драпировки, а теперь и вовсе перешла на oversize в духе Рианны. На премьере картины «Кролик Питер» в австралийском Сиднее Марго Робби появилась в объемном пиджаке на несколько размеров больше своего и в мини-юбке, демонстрирующей ее бесконечные ноги. Если приглядеться к наряду, можно различить небольшой живот, от которого, видимо, и пытается всеми способами отвлечь внимание актриса. У себя в Instagram актриса предпочитает публиковать архивные снимки или селфи — как, например, этот милый автопортрет с австралийской зверушкой квоккой. Интересно, Марго все еще не может сбросить набранные для роли фигуристки Тони Хардинг в фильме «Тоня против всех» кило или все-таки готовится стать мамой? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, East News