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Москвичей пригласили на творческий вечер молодой поэтессы
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Москвичей пригласили на творческий вечер молодой поэтессы 

Управа района Мещанский города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Творческий вечер незрячей поэтессы Евгении Лагуниной состоится в Российской государственной библиотеке для слепых. Гостей приглашают 21 марта.
Мероприятие получило название «У каждого своя поэзия души». Гости и жители столицы услышат во время творческого вечера авторские произведения Евгении Лагуниной: «А я по-прежнему легко живу…», «Словесный веночек», «А если бы мои стихи…», «С двадцати до тридцати», «Дом», «Осенний романс», «Моему коту», «Сказка о мечте и художнике», «О старых книгах», «В день победы», сообщили на официальном сайте учреждения.
Организаторы приглашают всех желающих. Мероприятие начнется в 16:00. Вход свободный.
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