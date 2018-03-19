Москвичей пригласили на творческий вечер молодой поэтессы

Творческий вечер незрячей поэтессы Евгении Лагуниной состоится в Российской государственной библиотеке для слепых. Гостей приглашают 21 марта.

Мероприятие получило название «У каждого своя поэзия души». Гости и жители столицы услышат во время творческого вечера авторские произведения Евгении Лагуниной: «А я по-прежнему легко живу…», «Словесный веночек», «А если бы мои стихи…», «С двадцати до тридцати», «Дом», «Осенний романс», «Моему коту», «Сказка о мечте и художнике», «О старых книгах», «В день победы», сообщили на официальном сайте учреждения.

Организаторы приглашают всех желающих. Мероприятие начнется в 16:00. Вход свободный.