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Петроглифы Канозера утвердили памятником истории народов РФ
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Петроглифы Канозера утвердили памятником истории народов РФ 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Распоряжение «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения „Комплекс петроглифов — наскальных рисунков IV-II тыс. до н.э. “ подп исано 2 марта 2018 года.
В документе, который цитирует издание severpost.ru говорится, что комплекс петроглифов утверждается в качестве предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения.
»Сектору охраны культурного наследия обеспечить подготовку документов для внесения сведений о Памятнике в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — говорится в распоряжении.
Петроглифы были открыты 5 июля 1997 года во время сплава по реке Умба экспедиции, организованной Ревдинским краеведческим музеем. Это открытие дало отсчет череде событий, которые привели к созданию музея наскального искусства «Петроглифы Канозера».
Объект расположен в Терском районе Мурманской области на трех островах: Горелый (Большой Мунский), Еловый (Малый Мунский), Каменный (Скалистый) и материковой скале Одинокая озера Канозеро), находящегося в 28 км к северу от Кандалакшского залива Белого моря.
Фото: Дмитрий Алексеев (wikipedia.org).
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