Петроглифы Канозера утвердили памятником истории народов РФ

Распоряжение «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения „Комплекс петроглифов — наскальных рисунков IV-II тыс. до н.э. “ подп исано 2 марта 2018 года.

В документе, который цитирует издание severpost.ru говорится, что комплекс петроглифов утверждается в качестве предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения.

»Сектору охраны культурного наследия обеспечить подготовку документов для внесения сведений о Памятнике в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Петроглифы были открыты 5 июля 1997 года во время сплава по реке Умба экспедиции, организованной Ревдинским краеведческим музеем. Это открытие дало отсчет череде событий, которые привели к созданию музея наскального искусства «Петроглифы Канозера».

Объект расположен в Терском районе Мурманской области на трех островах: Горелый (Большой Мунский), Еловый (Малый Мунский), Каменный (Скалистый) и материковой скале Одинокая озера Канозеро), находящегося в 28 км к северу от Кандалакшского залива Белого моря.