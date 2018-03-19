Дуэт «Улыбка» выступит с концертом в Путевом проезде 

Филиал «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» приглашает всех желающих на концерт творческого дуэта «Улыбка», который состоится 21 марта. Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ТЦСО Светлана Астапова.
— Тамара Белобородова и Джафар Алиев исполнят народные и советские песни, а кроме того, в программе — комедийные скетчи, ироничные философские притчи, стихи и анекдоты, — отметила Астапова.
Начало концерта в 13.30. Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» расположен по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (то)