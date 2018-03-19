«Неделя православной книги» прошла в детской библиотеке Лианозова

В детском отделении Лианозовской библиотеки №57, расположенной на Алтуфьевском шоссе, прошла серия мероприятий в рамках «Недели православной книги». Об этом рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов

— Ребята увидели весенний вернисаж рисунков читателей, узнали о возникновении православной книги и познакомились с книжными новинками. Кроме того, в пятницу в библиотеке выступил хор, — уточнил Олег Климов.

Напомним, библиотека №57 района Лианозово расположена по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 97. (то)