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«Неделя православной книги» прошла в детской библиотеке Лианозова
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«Неделя православной книги» прошла в детской библиотеке Лианозова 

Управа района Лианозово 13 часов назад
Фото: Управа района Лианозово
В детском отделении Лианозовской библиотеки №57, расположенной на Алтуфьевском шоссе, прошла серия мероприятий в рамках «Недели православной книги». Об этом рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов.
— Ребята увидели весенний вернисаж рисунков читателей, узнали о возникновении православной книги и познакомились с книжными новинками. Кроме того, в пятницу в библиотеке выступил хор, — уточнил Олег Климов.
Напомним, библиотека №57 района Лианозово расположена по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 97. (то)
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