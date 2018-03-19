Экспозиция «Улицы Сокольников» открылась в клубе краеведов района

Юные жители района Сокольники, воспитанники одной из дошкольных групп школы №1530, первыми посетили выставку, расположенную в помещении Молодежной секции Клуба краеведов.

— Пятнадцатое марта этого года можно считать днем рождения нового краеведческого музея района — и началом работы ещё одного направления деятельности нашего объединения, — сообщили представители клуба краеведов района Сокольники. — Именно в этот день прошла первая экскурсия по музейно-выставочной экспозиции «Улицы Сокольников», которая создана клубом при поддержке Детского молодежного центра «Сокольники».

Дошкольники с интересом разглядывали стенды, примеряли перчатки сокольничего, надевали клобучки на сокола, изучали охотничий рожок и участвовали в игре по материалам услышанного на экскурсии. Посещение «Улиц Сокольников» завершилось фотосессией с соколом и охотничьей амуницией.

Экспозиция рассчитана в основном на школьников младших и средних классов, а также дошкольников, поскольку открыта на базе Молодежной секции Клуба краеведов. Однако организаторы уверены: интерактивные моменты и экскурсии окажутся интересными для всех жителей района Сокольники, независимо от рода их деятельности и возраста.

Адрес экспозиции: улица Короленко, дом 2, корпус 7 (первый этаж, вход со стороны детского сада). Заявки на экскурсии принимаются на стойке дежурного библиотекаря по адресу: улица Барболина, дом 6 (библиотека им. М. Ю. Лермонтова). Экспозиция также открыта для свободного посещения с 17 до 18 часов по средам.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО