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Экспозиция «Улицы Сокольников» открылась в клубе краеведов района
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Экспозиция «Улицы Сокольников» открылась в клубе краеведов района 

Управа района Косино-Ухтомский 11 часов назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Юные жители района Сокольники, воспитанники одной из дошкольных групп школы №1530, первыми посетили выставку, расположенную в помещении Молодежной секции Клуба краеведов.
— Пятнадцатое марта этого года можно считать днем рождения нового краеведческого музея района — и началом работы ещё одного направления деятельности нашего объединения, — сообщили представители клуба краеведов района Сокольники. — Именно в этот день прошла первая экскурсия по музейно-выставочной экспозиции «Улицы Сокольников», которая создана клубом при поддержке Детского молодежного центра «Сокольники».
Дошкольники с интересом разглядывали стенды, примеряли перчатки сокольничего, надевали клобучки на сокола, изучали охотничий рожок и участвовали в игре по материалам услышанного на экскурсии. Посещение «Улиц Сокольников» завершилось фотосессией с соколом и охотничьей амуницией.
Экспозиция рассчитана в основном на школьников младших и средних классов, а также дошкольников, поскольку открыта на базе Молодежной секции Клуба краеведов. Однако организаторы уверены: интерактивные моменты и экскурсии окажутся интересными для всех жителей района Сокольники, независимо от рода их деятельности и возраста.
Адрес экспозиции: улица Короленко, дом 2, корпус 7 (первый этаж, вход со стороны детского сада). Заявки на экскурсии принимаются на стойке дежурного библиотекаря по адресу: улица Барболина, дом 6 (библиотека им. М. Ю. Лермонтова). Экспозиция также открыта для свободного посещения с 17 до 18 часов по средам.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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