На ВДНХ родились ягнята и козлята

На Городской ферме ВДНХ недавно случилось приятное пополнение. Как сообщает пресс-служба выставки, там на свет появились несколько ягнят и козлят.

— Отцом ягненка и двух овечек стал курдючный баран Елисей, две козочки родились у англо-нубийского козла по кличке Малыш. А зааненский козел Иван с камерунской козой Пятнашкой стали родителями козочки и козлика, — рассказали на ВДНХ.

Кстати, все животные совершенно не боятся людей — их можно свободно чесать за ушком и гладить. Напомним, Городская ферма открыта для посетителей ежедневно, кроме понедельника. В любой из дней работы гости могут полюбоваться на новорожденных, а также на остальных обитателей фермы. (ак)