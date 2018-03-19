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На ВДНХ родились ягнята и козлята
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На ВДНХ родились ягнята и козлята 

Управа Останкинского района 13 часов назад
Фото: Управа Останкинского района
На Городской ферме ВДНХ недавно случилось приятное пополнение. Как сообщает пресс-служба выставки, там на свет появились несколько ягнят и козлят.
— Отцом ягненка и двух овечек стал курдючный баран Елисей, две козочки родились у англо-нубийского козла по кличке Малыш. А зааненский козел Иван с камерунской козой Пятнашкой стали родителями козочки и козлика, — рассказали на ВДНХ.
Кстати, все животные совершенно не боятся людей — их можно свободно чесать за ушком и гладить. Напомним, Городская ферма открыта для посетителей ежедневно, кроме понедельника. В любой из дней работы гости могут полюбоваться на новорожденных, а также на остальных обитателей фермы. (ак)
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