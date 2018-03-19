Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 21 марта 2018 года 

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Ксения Собчак опять беременна
Хью Грант стал отцом в пятый раз Лобода в Лос-Анжелесе: вилла с бассейном и роды за 3 миллиона
Ирина Лобачева вышла замуж за молодого фигуриста
"Голос. Дети": 3 главных фаворита шоу Алексей Чадов после расставания с Агнией Дитковските сумел преодолеть обиды и даже снялся с бывшей женой в одном телепроекте
Шарлатаны из телевизора наживаются на проблемах людей, выманивая у них огромные деньги
Победитель нового сезона конкурса «Синяя птица» получит роль в продолжении фильма «Последний богатырь»
Татьяна Навка: Надя похожа на меня в детстве
Ведущий шоу «Кондитер» Ренат Агзамов бьется над рецептом идеального пломбира и мечтает делать торты для главных свадеб мира