8 напряженных триллеров о женской одержимости

В честь выхода на ivi триллера «Добро пожаловать, незнакомец» мы собрали еще несколько фильмов, наглядно демонстрирующих, на что способны женщины, когда кто-то встал у них на пути.

Добро пожаловать, незнакомец

Добро пожаловать незнакомец

Элис приезжает в особняк к брату Итану, с которым не виделась уже год, и просит ее приютить. Ночью она бродит по дому и становится свидетельницей странных событий, а вскоре на пороге появляется девушка Итана Мисти, которая, по мнению Элис, совсем не та, за кого себя выдает. Наваждение

Наваждение

Перфекционистка Тесса никак не может пережить развод и оставить в покое бывшего мужа Дэвида. Ситуация осложняется с появлением новой невесты Джулии, которая легко находит общий язык с дочерью Дэвида и заселяется в дом, где раньше жила Тесса. Теперь бывшая жена не успокоится, пока не испортит Джулии жизнь. Рука, качающая колыбель

Рука, качающая колыбель

В один момент Пейтон Фландерс теряет все, что было ей дорого — мужа и будущего ребенка. Единственное, что помогает выжить — жажда мести. Холодной, продуманной до мелочей и очень жестокой. Неоновый демон

Неоновый демон

Юная провинциалка Джесси прибывает в Лос-Анджелес с твердым намерением стать супермоделью. Добиться славы нелегко, но настоящим испытанием становится жестокая конкуренция, когда коллеги по цеху готовы «съесть» героиню во всех смыслах этого слова. Вернуть отправителю

Вернуть отправителю

Жизнь милой и одинокой медсестры рушится, когда к ней в дом вламывается насильник. Арест обидчика не приносит облегчения, и девушка решает, что спасти ее может только месть. Всегда сияй

Всегда сияй

Дисбаланс в отношения двух лучших подруг вносит банальная зависть одной к успехам и превосходству другой. Нарастающее между ними напряжение обостряется, когда девушки отправляются отдохнуть в загородный дом. Исчезнувшая

Исчезнувшая

Накануне пятой годовщины свадьбы Эми внезапно пропадает, и Ника обвиняют в ее убийстве. Он, в свою очередь, уверен, что жена затеяла жестокую игру, чтобы наказать его за развалившийся брак. Чёрный лебедь

Чёрный лебедь

Хрупкая и прилежная балерина Нина мечтает стать примой. Получив главную роль в постановке «Лебединого озера», она приближается к заветной цели, но у нее появляется серьезная соперница. Конкуренция усиливается по мере приближения ответственного выступления, которое должно решить все.