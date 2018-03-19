Убившая в Волгограде грудного сына женщина не хочет раскаиваться

В Волгограде после двух дней вынужденного перерыва из-за выборов волонтеры и следователи снова вышли на свалку в Светлом Яре, где продолжают искать упакованное в пакет тело девятимесячного мальчика. Его матери предъявлено обвинение, женщина ни в чем не раскаивается.

Сегодня, 19 марта, несмотря на непогоду на мусорном полигоне в поселке Светлый Яр Волгоградской области продолжаются поиски задушенного матерью девятимесячного мальчика. Тело ребенка, упакованное в пакеты из гипермаркета ищут и полицейские, и волонтеры. Следователи уверены, что обязательно найдут ребенка. Обвинение 26-летней жительнице Фролово уже предъявили.

— Из статуса подозреваемой 26-летняя жительница Фролово перешла в статус обвиняемой. По уголовному делу, возбужденному по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии», ей предъявлено обвинение, — рассказал V1.ru Владимир Суров. — Вину свою она полностью признала, заключена под стражу. Мероприятия по поиску ребенка продолжаются.

В ближайшее время мать-убийцу отправят на психиатрическую экспертизу.

— Психологическую экспертизу женщина уже прошла. Установлено, что задушившая своего ребенка женщина не фантазирует и говорит правду. Психиатрическая экспертиза покажет степень ее вменяемости. Если она будет признана невменяемой, то уголовное дело будет передано в суд для применения мер медицинского характера, если вменяема, уголовное дело с обвинительным заключением будет передано в суд, — сообщил Владимир Суров.

Сейчас убийца собственного грудного сына находится в волгоградском СИЗО № 1. По словам следователей, женщина находится в уравновешенном состоянии и до сих пор не проронила ни слезинки.

— До настоящего времени она так и не раскаялась, — говорит следователь.

О жестоком убийстве маленького мальчика стало известно 10 марта. Тогда ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило о задержании в Волжском 26-летней женщины, об исчезновении которой накануне сообщили ее родственники из города Фролово. Женщина ушла из дома вместе со своим сыном 1 марта. До 9 марта о ее месте нахождения ничего не было известно. Когда полицейские нашли фроловчанку в доме ее подруги в Волжском, мальчика при ней не оказалось. То, что узнали полицейские, заставило содрогнуться даже бывалых. 4 марта она задушила мальчика, а затем упаковала тело в пакеты. Своего мертвого ребенка фроловчанка выкинула в мусорный контейнер рядом с домом на улице Ткачева в Центральном районе.

10 марта десятки полицейских на свалке на окраине Волгограда вручную среди тысяч пакетов с мусором начали искать единственный сверток с ребенком. До сих пор тело малыша не найдено.