Нани Брегвадзе: «Я остаюсь верной творчеству»

Бархатистый голос, пронизывающие душу романсы — 28 марта на сцене «Крокус Сити Холла» первый концерт в рамках юбилейного тура дает легендарная Нани Брегвадзе . О детстве, творчестве и современной публике народная артистка рассказала «Вечерке».

— Нани Георгиевна, как встретила вас пока еще зимняя Москва?

— Я к холодам привыкшая! Всю свою молодость здесь провела, на гастроли часто прилетала. Я, наоборот, очень люблю московскую зимнюю погоду: здоровый воздух, хорошо дышится.

— Вы выросли в музыкальной семье, все ваши родные и близкие так или иначе связаны с искусством. Каково это — всю жизнь провести в сфере творчества?

— Замечательно, полагаю! Когда ты ребенок, то не обращаешь на это особого внимания. Это воспринимается как естественный процесс жизни. Мама до моего рождения профессионально играла на фортепиано, прабабушка устраивала музыкальные салоны, все тети — а их пятеро! — постоянно пели. Так что у меня и вариантов не было.

— Большинство знает артистов только по образу, воплощенному на сцене. Расскажите, каковы люди искусства в обычной жизни?

— Все индивидуально. Некоторые ведут себя очень вольно и свободно. Другие, наоборот, замыкаются. А кто-то всему искренне радуется. На мой взгляд, жить надо правильно. Не всегда получается, конечно, но когда ты ошибаешься, следует это осознавать и запоминать на будущее. Для артиста главное — не смотреть на других сверху вниз.

— Каковы ваши планы на юбилейный концерт? Чего ждать зрителям?

— Перед выступлением, как всегда, волнуюсь, боюсь буквально. Сколько соберу народу, пока даже не предполагаю, ведь петь придется на огромной площадке! На одну сцену пригласила своих грузинских друзей — Валерия Меладзе , Нину Катамадзе. Это близкие мне люди, всегда приятно разделить с ними выступление.

— Вы уже столько лет на сцене. Как изменились запросы аудитории?

— С годами поменялись музыкальные стили, а вместе с ними и вкусы публики. Но я сама не изменилась. И надеюсь, моя аудитория за это меня любит и ценит. Просто современное — это не мое. Хотя те романсы, которые я пела раньше, сейчас исполняются уже совсем иначе. Мудрее становишься со временем, лучше чувствуешь музыку.