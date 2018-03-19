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Юные музыканты Зеленограда показали свое искусство на сцене Дворца
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Юные музыканты Зеленограда показали свое искусство на сцене Дворца 

Старое Крюково 12 часов назад
Фото: Старое Крюково
Конкурсные прослушивания Международного конкурса инструментального исполнительства «Зеленоградская сюита детства-2018» прошли 16 и 17 марта во Дворце творчества детей и молодежи в Старом Крюково.
Как сообщили организаторы, в конкурсе приняли участие исполнители на фортепиано в возрасте от 5 лет — учащиеся музыкальных школ, школ искусств, учреждений дополнительного образования и музыкальных колледжей. В соответствии с Положением о конкурсе каждый участник исполнял два разнохарактерных произведения. Прозвучали шедевры классической музыки — фортепианные сочинения Баха, Моцарта, Чайковского, Свиридова, Гаврилина, Прокофьева, Шостаковича и других классиков.
Оценивало выступления юных музыкантов авторитетное экспертное жюри.
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