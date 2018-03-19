Юные прихожане соберутся на службу в храме у Соломенной сторожки

Божественную литургию для юных прихожан, в том числе с ограничениями по здоровью, отслужат в субботу, 24 марта, в храме святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки. В этот день православные христиане будут праздновать Похвалу Пресвятой Богородицы. Об этом рассказал настоятель православного прихода протоиерей Владимир Новицкий

− Традиция устраивать литургии для особых детей появилась год назад — в феврале 2017 года. В храме на всем протяжении литургии присутствуют сестры милосердия, которые в любой момент готовы помочь взрослым и детям, — пояснил настоятель.

Начало литургии в 9.45. Адрес храма: Ивановская ул., д. 3. Справки по телефону: 8 (903) 245-55-44. (мю)