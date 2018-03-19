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В Перми стартует весенняя смена инклюзивного лагеря «Дружный»
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В Перми стартует весенняя смена инклюзивного лагеря «Дружный» 

РИА Новости 12 часов назад
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Весенняя смена инклюзивного лагеря «Дружный» будет проходить с 25 по 30 марта в Перми, сообщили в НАРО «Тетрадка дружбы». Участниками инклюзивной площадки станут дети, подростки, юноши и девушки с инвалидностью, их здоровые сверстники от 5 до 25 лет, а также родители и педагоги.
Каждая смена инклюзивного лагеря «Дружный» посвящена определенной тематике. Девиз весенней смены — Time to play. Время интерактивных игр, приобретения полезных навыков и творческого развития!
Ребят ожидает участие в насыщенной авторской программе, основанной на уникальных инклюзивных методиках. Во время смены инклюзивного лагеря «Дружный» пройдет масса ярких мероприятий, среди которых ежедневные мастер-классы, направленные на развитие личностного роста, профориентации и приобретение коммуникативных способностей, интерактивные игры и квесты, творческие выступления, образовательные площадки, добровольческие акции.
Каждое мероприятие лагеря адаптировано для ребят с разным уровнем физических, умственных и психических возможностей. Несмотря на инвалидность, ребята в ежедневном формате будут взаимодействовать, заниматься творчеством, выступать, воплощать креативные идеи в жизнь.
Инклюзивный лагерь «Дружный» — это часть большого социально значимого проекта с одноименным названием, в рамках которого проводятся не только лагерные смены, но и долгосрочные мероприятия, действуют инклюзивные добровольческие отряды. По итогам смены самые активные ребята смогут присоединиться к инклюзивному проекту «Дружный», стать организаторами социально значимых мероприятий.
Организаторы: национальная ассоциация развития образования «Тетрадка дружбы», АНО «Организация учащейся молодежи и детей Пермского края „Вектор Дружбы“.
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