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Строительство корпуса детской поликлиники №99 в районе Алексеевский планируют завершить в мае 2019 г.
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Строительство корпуса детской поликлиники №99 в районе Алексеевский планируют завершить в мае 2019 г. 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Фото: Москва24
Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешение на строительство нового корпуса детской поликлиники №99 в районе Алексеевский. Об этом сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.
«Выдано разрешение на строительство нового корпуса детской поликлиники №99 в районе Алексеевский на северо-востоке Москвы. Завершить строительство планируется в мае 2019 г.», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что объект возведут по адресу: ул. Касаткина, вл. 9 (СВАО). Новое шестиэтажное здание соединят надземным переходом с действующей детской поликлиникой №99. В новом корпусе разместится бассейн, отделения функциональной и лучевой диагностики, блок физиотерапии и лечебной физкультуры, клинико-диагностическая лаборатория, отделение здорового ребенка и прочее. Подчеркивается, что это позволит за смену принять на 320 пациентов больше. Новый корпус, а также прилегающую территорию, сделают доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.
«Поликлинику возведут за счет средств городского бюджета. Застройщиком выступает ГБУЗ Москвы «Медпроект», — указано в сообщении.
О. Антосенко добавил, что к проверкам поликлиники на ул. Касаткина Мосгосстройнадзор приступит после подачи застройщиком извещения о начале работ. К работе будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.
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