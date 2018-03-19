Строительство корпуса детской поликлиники №99 в районе Алексеевский планируют завершить в мае 2019 г.

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешение на строительство нового корпуса детской поликлиники №99 в районе Алексеевский. Об этом сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.

«Выдано разрешение на строительство нового корпуса детской поликлиники №99 в районе Алексеевский на северо-востоке Москвы. Завершить строительство планируется в мае 2019 г.», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что объект возведут по адресу: ул. Касаткина, вл. 9 (СВАО). Новое шестиэтажное здание соединят надземным переходом с действующей детской поликлиникой №99. В новом корпусе разместится бассейн, отделения функциональной и лучевой диагностики, блок физиотерапии и лечебной физкультуры, клинико-диагностическая лаборатория, отделение здорового ребенка и прочее. Подчеркивается, что это позволит за смену принять на 320 пациентов больше. Новый корпус, а также прилегающую территорию, сделают доступной для инвалидов и маломобильных групп населения.

«Поликлинику возведут за счет средств городского бюджета. Застройщиком выступает ГБУЗ Москвы «Медпроект», — указано в сообщении.

О. Антосенко добавил, что к проверкам поликлиники на ул. Касаткина Мосгосстройнадзор приступит после подачи застройщиком извещения о начале работ. К работе будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.