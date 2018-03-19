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В США дети придумали, как отомстить матери, отбирающей телефоны
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В США дети придумали, как отомстить матери, отбирающей телефоны 

РИА Новости 12 часов назад
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В США дети придумали способ, как проучить мать, которая отбирает на ночь их мобильные устройства.
Как написала в Twitter Мишель Гиггер, каждую ночь она забирает к себе в комнату телефоны и планшеты своих четверых детей. Подростки решили отомстить матери и поставили будильники на всех устройствах. Все они поочередно будили Гиггер в разное время посреди ночи.
"Я впечатлена их находчивостью и командной работой", — пошутила Гиггер в на своей странице в соцсети.
Однако, по словам женщины, теперь все четверо находятся под домашним арестом.
В комментариях к записи Гиггер заметила, что работает в школе и ежедневно сталкивается с сонными учениками, которые ночи напролет «сидят в своих телефонах».
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