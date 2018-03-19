Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева кормит грудью на публике

Девушка убеждает подписчиков, что нет причин для стеснения.

Совсем недавно родившая Нелли Ермолаева продолжает рассказывать подписчикам о своих буднях. Девушка поделилась, как возвращает форму после родов, почему на зиму они всей семьей уехали в теплые края, а теперь решила затронуть одну из самых животрепещущих тем — кормление грудью. Звезда показала, что совсем не смущается кормить своего ребенка даже в общественных местах.

«Меня спрашивают постоянно: «Кормишь ли ты грудью?» Да, кормлю грудью и очень счастлива, что у меня много молочка вкусного. Это самое ценное и полезное, что можно дать своему ребеночку. Сколько буду кормить? Чем больше, тем лучше. Думаю, годик, около того… Иммунитет — это очень важно. Еще один вопрос: «А что, можешь кормить где попросит?» Ну конечно да. А как еще? Хоть где! Этого не нужно стесняться. Мы научили ребенка понимать наш режим. Можем поехать на целый день гулять в другой городок, и он с нами кайфует. Спит в коляске на свежем воздухе. Главное, запастись подгузниками, сменными комбезиками, шапочками, вазелином (для попы), влажными салфетками (на всякий случай), молокоотсосом с бутылочкой (стерилизованной), и мой спаситель — газоотводная трубочка! Мы везде с ним. Нужно приучать бебика к такому ритму и темпу. К шумам, социуму», — написала Нелли под фотографией.

Мнения подписчиков, как обычно, разделились. Под постом разгорелся спор — девушки обсуждали, стоит ли кормить грудью в общественном месте, да и вообще насколько важен этот процесс.

«Вы молодцы, вам идет материнство», «Правильно, наш так привык ко всему, ничего не пугался потом», «Моя сестра до трех лет кормила, ребенок как цыпленок — слабенький, вечно болеет. Другого не кормила, по поводу строгого питания не парилась, а он здоров как бык».

Напомним, Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев впервые стали родителями 10 февраля. В одной из клиник Майами девушка родила мальчика, которого назвали Мироном.

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