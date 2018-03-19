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В южноуральской спецшколе закатили банкет на казенные деньги
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В южноуральской спецшколе закатили банкет на казенные деньги 

Уралинформбюро 12 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Сэкономили на детях.
Директор озерской школы-интерната осужден за растрату бюджетных средств. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В октябре 2016 года директор на два дня отменил занятия в школе, но в сговоре с заведующей комбинатом питания составил справки о питании детей в эти дни. «Сэкономленные» 19 512 рубля директор потратил на праздничный банкет в честь юбилея школы.
Ущерб бюджету подсудимый возместил в ходе предварительного расследования. Суд же приговорил его к штрафу в размере 100 000 рублей в доход государства.
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