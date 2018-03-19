В южноуральской спецшколе закатили банкет на казенные деньги

Сэкономили на детях.

Директор озерской школы-интерната осужден за растрату бюджетных средств. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В октябре 2016 года директор на два дня отменил занятия в школе, но в сговоре с заведующей комбинатом питания составил справки о питании детей в эти дни. «Сэкономленные» 19 512 рубля директор потратил на праздничный банкет в честь юбилея школы.

Ущерб бюджету подсудимый возместил в ходе предварительного расследования. Суд же приговорил его к штрафу в размере 100 000 рублей в доход государства.