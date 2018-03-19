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У «Синей птицы» сменится жюри
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У «Синей птицы» сменится жюри 

Teleprogramma.pro 12 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сразу два детских хита решили объединиться — фильм «Последний богатырь», собравший рекордную кассу в кинотеатрах, и конкурс юных талантов «Синяя птица», который с успехом идет на канале «Россия 1». Раньше представление участников начиналось с небольшого интервью, которое проводил Александр Гуревич. В этом сезоне все дети сразу попадают в сказку — для этого в студии построили лес из страны Белогорье. Главный герой картины богатырь Иван (его играет актер Виктор Хориняк) будет общаться с детьми в сказочном Белогорье, а затем «переправит» участников на сцену «Синей птицы». В первой программе в жюри телеконкурса тоже появятся новые лица: это актеры Елена Яковлева (Баба Яга из фильма) и Сергей Безруков. Ну а главное новшество — это приз сезона: победитель получит роль в продолжении «Последнего богатыря». Юный чтец Глеб Богданович снова пробует свои силы в конкурсе. На съемках он признался, что его стали узнавать после «Синей птицы». «Меня тоже!» — поддержал его Денис Мацуев. 8-летняя артистка цирка Даша Заец отыграла уже 51 спектакль в шоу Запашных. «Дайте мне молока за вредность!» — воскликнул Безруков, увидев рискованный номер маленькой акробатки.
«Синяя птица» Воскресенье, 25 марта/18.30, Россия 1
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