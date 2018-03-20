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День поэзии отметят в Нижегородском районе
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День поэзии отметят в Нижегородском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 6 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Дети Нижегородского района заново откроют для себя мир поэзии Корнея Чуковского, Самуила Маршака и Сергея Михалкова в рамках познавательной программы «Души прекрасные порывы» в библиотеке № 116.
— Литературная программа посвящена Всемирному дню поэзии, — рассказали в администрации библиотеки № 116. — Дети вспомнят такие известные стихи, как «Телефон», «Цирк», «Дядя Степа» и другие. А в конце встречи все посмотрят мультфильм-сказку «Мойдодыр» по произведению Корнея Чуковского.
Программу проведут 21 марта по адресу: улица Нижегородская, дом 70, корпус 1. Начало — в 10.30. Вход свободный.
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