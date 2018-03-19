Джастин Бибер поддержал Патрика Шварценеггера

Молодой певец появился на красной дорожке Лос-Анджелеса во время премьеры нового фильма Патрика — «Мотылек»

Бибер присоединился к своему другу Патрику и еще нескольким знакомым для группового фото. Следует заметить, что Джастин впервые появился на официальной церемонии с той поры, как отменил часть своего тура по непредвиденным обстоятельствам. Это также его первое появление на публике со времени воссоединения с бывшей возлюбленной, Селеной Гомес.

После позирования папарацци, Бибер проследовал в кинотеатр, чтобы оценить картину, где Шварценеггер исполнил роль подростка, влюбившегося в девушку с патологической чувствительностью к солнечному свету. Роль последней исполнила Белла Торн. После кинопоказа певец сообщил, что ему очень понравилась работа друга. Бибер снова показался на красной дорожке, позируя рядом с Патриком и его девушкой, Эбби Чемпион.