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Джастин Бибер поддержал Патрика Шварценеггера
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Джастин Бибер поддержал Патрика Шварценеггера 

Russianshowbiz.info 12 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Молодой певец появился на красной дорожке Лос-Анджелеса во время премьеры нового фильма Патрика — «Мотылек»
Бибер присоединился к своему другу Патрику и еще нескольким знакомым для группового фото. Следует заметить, что Джастин впервые появился на официальной церемонии с той поры, как отменил часть своего тура по непредвиденным обстоятельствам. Это также его первое появление на публике со времени воссоединения с бывшей возлюбленной, Селеной Гомес.
После позирования папарацци, Бибер проследовал в кинотеатр, чтобы оценить картину, где Шварценеггер исполнил роль подростка, влюбившегося в девушку с патологической чувствительностью к солнечному свету. Роль последней исполнила Белла Торн. После кинопоказа певец сообщил, что ему очень понравилась работа друга. Бибер снова показался на красной дорожке, позируя рядом с Патриком и его девушкой, Эбби Чемпион.
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