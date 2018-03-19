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Танцоры из Кузьминок выступили на празднике танца в фольклорном центре
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Танцоры из Кузьминок выступили на празднике танца в фольклорном центре 

Управа района Кузьминки 12 часов назад
Фото: Управа района Кузьминки
Учащиеся хореографического отделения детской школы искусств «Центр» приняли участие в грандиозном событии, посвященном 200-летию со дня рождения выдающегося балетмейстера Мариуса Петипы.
Праздник танца в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой собрал победителей конкурсного просмотра Городского экспертного совета по базовому направлению «Хореографическое искусство» ДШИ и ДМШ г. Москвы.
В концерте показали свое искусство лучшие исполнители классики, народно-сценического танца и современной хореографии из 29 ДШИ, ДМШ, образовательных учреждений и авторских школ Москвы, городов Подмосковья и Воронежа.
«Центр» достойно представили коллективы: ансамбль танца «Карусель» и ансамбль эстрадного танца «Бумеранг». (вт)
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