Танцоры из Кузьминок выступили на празднике танца в фольклорном центре

Учащиеся хореографического отделения детской школы искусств «Центр» приняли участие в грандиозном событии, посвященном 200-летию со дня рождения выдающегося балетмейстера Мариуса Петипы. Праздник танца в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой собрал победителей конкурсного просмотра Городского экспертного совета по базовому направлению «Хореографическое искусство» ДШИ и ДМШ г. Москвы. В концерте показали свое искусство лучшие исполнители классики, народно-сценического танца и современной хореографии из 29 ДШИ, ДМШ, образовательных учреждений и авторских школ Москвы, городов Подмосковья и Воронежа. «Центр» достойно представили коллективы: ансамбль танца «Карусель» и ансамбль эстрадного танца «Бумеранг». (вт)