Пятого «Индиану Джонса» начнут снимать в апреле 2019-го

Исполнитель главной роли не изменится.

По словам Стивена Спилберга, он всегда рад, когда у него появляется возможность поработать над кино в Великобритании, и именно в этой стране примерно через год начнутся съёмки «Индианы Джонса 5».

Франшиза перешла в распоряжение Disney , однако студия пока не собирается её перезапускать. Главную роль в продолжении вновь будет играть Харрисон Форд , которому к тому моменту исполнится 76 лет. Самому Спилбергу будет 72.

«Индиана Джонс» — редкая франшиза, где возраст исполнителя главной роли не влияет на кассу. Четвёртая часть, например, собрала в мировом прокате почти 800 миллионов долларов.

Тогда предполагалось, что Форд может передать свою знаменитую шляпу Шайе Лабафу, однако в финале картины главный герой решил не уходить на пенсию. Спустя десять лет кандидатура Лабафа кажется ещё менее вероятной — после третьей части «Трансформеров» он отдалился от коммерческого кино.

Если Disney не устроит очередной перенос, пятый «Индиана Джонс» стартует 20 июля 2020 года. На это же лето запланированы «Форсаж 9», «Годзилла против Конга», «Корпус Зелёных фонарей» и «Миньоны 2».

#индианаджонс #кино