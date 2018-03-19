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Жуть: В Уфе опубликованы кадры падения сушилки на мальчика
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Жуть: В Уфе опубликованы кадры падения сушилки на мальчика 

Новости Рязани 12 часов назад
Фото: Новости Рязани
В Уфе мастер ООО «ЖЭУ-60» была осуждена на один год условно. Суд посчитал, что есть и ее вина в том, что во дворе дома на ребенка упала металлическая сушилка для белья.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, в мае 2017 на семилетнего ребенка во дворе дома № 66/3 по улице Бакалинской упала часть металлической конструкции. Это была сушилка для белья. Гулявшие во дворе мальчишки выбрали ее объектом для игр, расшатали и неожиданно часть конструкции упала. Один из детей, на свою беду, как раз находился в зоне поражения металлической балкой. Семилетний мальчик получил тяжелые травмы.
Все произошедшее зафиксировала камера наблюдения. Видно, что конструкция крайне хлипкая, поэтому опасная, дети легко расшатали ее и это привело к тяжелой травме мальчика.
Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая признала себя виновной. 40-летняя женщина-мастер признана судом виновной в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда ребенку и осуждена на год условно.
Фото: СК по РБ
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